Rusia a lansat un nou tir de rachete asupra unor ținte din Ucraina, pentru a opta oara in opt saptamani, scrie BBC. Rusia a lansat bombardamente peste noapte in regiunea Zaporojie, potrivit lui Oleksandr Starukh, șeful administrației militare regionale din Zaporojie. Loviturile au provocat pagube infrastructurii critice și cladirilor rezidențiale, a spus acesta. In acest […] The post Nou atac masiv al Rusiei in Ucraina. Milioane de oameni fara electricitate și caldura appeared first on Știri online, ultimele știri, presa online, ziar online - Sursazilei.ro .