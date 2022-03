Nothing Phone (1) a fost anuntat, este un proiect nou al fondatorului OnePlus, Carl Pei

Carl Pei, omul care a fondat OnePlus alaturi de Pete Lau si-a fondat o noua companie cu cativa ani in urma, sub numele de Nothing. Acel startup a strans fonduri de la nume mari, de la oameni de la Reddit la Casey Neistat si de la fondatorul Twitch. A lansat intai o pereche de casti transparente (Nothing Ear 1) si acum tocmai a anuntat un smartphone cunoscut drept Nothing Phone (1). E drept ca anuntul a fost unul vag si a facut parte dintr-o conferinta in care s-a vorbit la modul general despre ecosistem. Am aflat ca telefonul va sosi la vara, ca are spate transparent cu „luminite” si ca va rula…