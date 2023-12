Stiri pe aceeasi tema

- Delia și Antonia au demonstrat, de-a lungul timpului, ca sunt prietene adevarate, fiind alaturi una de cealalta atat in momentele frumoase, cat și in perioadele in care le-a fost cel mai greu. Recent, Antonia i-a transmis un mesaj emoționant Deliei, dupa lansarea celui mai nou album al sau, Flex. Logodnica…

- In cadrul „Anchetei publice privind Covid 19”, o procedura oficiala, dar non-judiciara, in care sunt examinate practicile guvernamentale privind pandemia, Dominic Cummings, 51 de ani, principalul consilier al lui Boris Johnson (59 de ani) in perioada in care acesta era premier, a descris haosul din…

- ABIT Puresoft, singurul partener autorizat Efecte din Romania, anunța lansarea Effie AI, un asistent digital ușor de utilizat pentru IT Service Management care utilizeaza inteligenta artificiala (IA) securizata. Dupa lansarea unui chat bazat pe GPT la inceputul acestui an, Efecte a dezvoltat Effie AI…

- Compania spaniola PLD Space a lansat sambata dimineața devreme racheta reutilizabila Miura-1 de pe un amplasament din sud-vestul Spaniei, efectuand prima lansare de racheta complet privata din Europa și oferind speranțe pentru ambițiile sale spațiale blocate, potrivit The Guardian.Testul de lansare…

- Finalistul de la Vocea Romaniei 2022, Winael Baldus, originar din Caraibe, a ales sa paraseasca țara natala și sa se mute la Sibiu. In urma unei vacanțe de Craciun petrecuta in Romania, Winael s-a indragostit iremediabil de țara noastra și a decis sa se mute aici. Winael este unul dintre concurenții…

- Ministrul britanic al Apararii, Grant Shapps, a dezvaluit intr-un interviu ca guvernul de la Londra intenționeaza sa trimita instructori militari in Ucraina, in plus fața de antrenarea forțelor armate ucrainene in Marea Britanie sau in alte țari occidentale, așa cum se intampla in prezent. Pana acum,…

- Alianța pentru Unirea Romanilor a lansat o ”Linie Verde” pentru romanii aflați in diaspora.Gianina Șerban, deputat AUR, a anunțat lansarea platformei „Linia Verde pentru Consulate”. ”Alianța pentru Unirea Romanilor vine in sprijinul romanilor din diaspora prin lansarea platformei „LINIA VERDE…

- Dictatorul rus Vladimir Putin, vorbind la Forumul Economic Est de la Vladivostok, a amenințat deschis Ucraina cu o lovitura asupra centralelor sale nucleare. Incercand sa-și justifice șantajul nuclear, Putin a spus ca un grup ucrainean de sabotaj și recunoaștere ar fi vrut sa arunce in aer o linie electrica…