Nothing Ear (2) – Nimicul ridicat la putere (REVIEW) Imi cer scuze pentru titlul acesta, n-am putut sa rezist sa fac un joc de cuvinte, deși sunt convins ca nici elevii de la mate-info nu or sa fie incantați de el. Aaaanyway, lasand acest aspect deoparte, suntem aici sa vorbim despre cea mai noua și mai frumoasa jucarie a celor de la Nothing, și primul lor produs cu statut de succesor – Ear (2), a doua iterație a caștilor true wireless de acest fel ale companiei. Design Nothing Ear (2) au același design ca Ear (1) , cu estetica transparenta aplicata din nou asupra caștilor și asupra cutiei lor. E un lucru care le face foarte ușor de remarcat și… Citeste articolul mai departe pe connect.ro…

Sursa articol si foto: connect.ro

Stiri pe aceeasi tema

- Un chinez s-a dus la culcare cu caștile in urechi și a descoperit ca inghițise una dintre caștile sale wireless fara sa-și dea seama. Xiaoyong, pseudonimul pe care tanarul il folosește online, a adormit ascultand muzica prin caștile AirPods, iar cand s-a trezit in timpul nopții a descoperit ca una dintre…

- Dispozitivele electronice fac acum parte din viata noastra de zi cu zi. Cel mai populare sunt cu siguranta smartphone-ul si laptopul. Miliarde de oameni din intreaga lume detin un telefon mobil smart, pe care il folosesc in zeci de situatii. Smartphone-ul este util pentru a comunica cu cei dragi, pentru…

- Sony spune ca a proiectat WF-C700N luand in considerare numeroase date privind forma urechilor, colectate inca de la lansarea primelor caști intraauriculare din lume, in 1982, precum și evaluarea sensibilitații diferitelor tipuri de urechi. Caștile WF-C700N combina astfel o forma care se potrivește…

- Polițiștii rutieri suceveni au avut la dispoziție pentru controlul traficului, la finele saptamanii trecute, primele doua autospeciale model BMW intrate in dotarea Inspectoratului de Poliție Județean Suceava. Sunt primele doua autospeciale de acest fel, alte șase BMW-uri urmand a intra in dotarea ...

- Primele vaccinuri ARN messager au fost folosite contra unui virus, respectiv cel care provoaca infecția Covid-19. Se pare ca acest concept ar putea fi aplicabil și bacteriilor. O reușita majora, in condițiile in care crește amploarea fenomenului antibiorezistenței. Rezistența la antibiotice crește și…

- Irina Deaconescu este una dintre cele mai iubite și apreciate influencerițe din Romania. Soția lui Cristi Manea a suferit, de curand o intervenție chirurgicala pe care o planuise in urma cu ceva vreme. Cum se simte tanara și ce spune dupa operația de implant mamar suferita.

- Au trecut vreo 2-3 ani de cand nu am mai testat o pereche de caști true wireless realizate special pentru gaming , acest sector al zonei audio fiind in general rezervat caștilor mari, on-ear sau over-ear, care sunt ușor de utilizat in confortul casei tale. Caștile true wireless ofera mai multa versatilitate,…

- Incepand de ieri, primele microbuze electrice care vor deservi transportul local din Deva au ieșit pe trasee, in curse de proba. In prezent, acestea efectueaza teste de autonomie pe traseele de transport public existente. In paralel, se deruleaza procedurile necesare pentru inmatricularea…