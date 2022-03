NOTD a revenit cu single-ul about you, in colaborare cu Nightly

Stiri pe aceeasi tema

- A1 x J1 face echipa cu Tion Wayne pentru piesa “Night Away(Dance)”. Dupa primul spectacol sold-out la O2 Academy Islington din Londra, duo-ul A1 x J1 s-a intors cu noul single, „Night Away (Dance)”, realizat impreuna cu Tion Wayne. Succesul duo-ului vine sub forma a doua single-uri de top 5, o piesa…

- Vineri, 25 februarie 2022, trupa OneRepublic a lansat single-ul „West Coast”, cea de-a doua piesa extrasa de pe al șaselea album de studio al bandului, ce urmeaza sa fie lansat. Track-ul „West Coast” poate fi considerat un imn dedicat Californei, ce evoca liniile melodice caracteristicele anilor 1960…

- Nigo face echipa cu Kid Cudi pentru single-ul “Want It Bad”. Aceasta noua piesa este al doilea cantec de pe viitorul album al producatorului și designer-ului japonez. Melodie a fost redata la prezentarea colecției Kenzo pentru Toamna/Iarna 2022 in Paris pe 23 ianuarie 2022. Proiectul “I Know Nigo” a…

- Troye Sivan și-a unit forțele cu Jay Som pentru single-ul impresionant, intitulat „Trouble”. Piesa va fi inclusa pe coloana sonora a filmului „Three Months”, in care joaca și Troye. Track-ul debuteza cu o linie melodica imbietoare, care pune bazele unei piese pop sentimentale, ce se muleaza ca o manușa…

- Bogan Ioan a lansat piesa „If I”, insoțita și de un videoclip care, deși la prima vedere pare simplu, este o metafora care adreseaza mesajul piesei. Versurile piesei au fost scrise de Iuliana Pușchila, care a lucrat și la compoziția linei melodice impreuna cu Marius Rozsdas, cunoscut sub numele de Magic…

- „Ella” este primul single semnat de Karla. Piesa este insoțita de un videoclip seducator, energic și captivant. Artista se pierde intr-o cascada de culori, data de tematica unei ședințe foto. Povetea cantecului este despre o dragoste pentru un iubit misterios. Versurile și muzica au fost compuse de…

- Dupa mai multe piese și videoclipuri de succes lansate iata ca Tonik Obiektiv a revenit cu o noua colaborare de succes pentru piesa “Intre vis și pasiune”. Este vorba de “o colaborare cu STH , membru al trupei Sunet Fin, și Kashy, ex “X Factor“. Tonik Obiektiv a revenit in atenția fanilor cu o noua…

- Holy Molly revine la scurt timp dupa lansarea “Shot a friend” cu o noua piesa și o noua poveste puternica – “Bang Bang”. Piesa reprezinta un semnal de alarma și un mesaj puternic de susținere persoanelor care trec prin momente grele in relațiile in care se afla sau in care au fost. Versurile și muzica…