Stiri pe aceeasi tema

- Selecționerul Emil Sandoi a nominalizat joi cei 23 de jucatori din lotul Romaniei pentru Campionatul European U21. Naționala Romaniei U21 va participa in perioada 21-27 iunie la faza grupelor a Campionatului European U21, gazduit de Romania și Georgia.Tricolorii fac parte din Grupa B și vor intalni…

- Beyonce i-a adus un omagiu emotionant Tinei Turner in timpul unui concert sustinut la Paris si a spus ca ''nu s-ar afla pe aceasta scena'' daca nu era regretata cantareata, informeaza DPA si PA Media. CITESTE SI BREAKING NEWS Doliu in cinematografia mondiala: A murit o adevarata legenda 14:01…

- „Noaptea filosofiei”, un eveniment cultural pus la cale de Institutul Francez din Romania, va fi organizat pentru a treia oara la Timișoara in anul in care orașul este capitala europeana a culturii, și totodata va avea loc prima ediție a unui parcurs filosofic la București. La Timișoara, evenimentul…

- Comunicat de presa Joi, 18 mai, București – La sala de sport a Liceului cu Program Sportiv din Cluj Napoca, peste 200 de persoane vor participa vineri, 19 mai, la Competiția sportiva regionala LIDERI PRIN SPORT. Evenimentul este organizat de Fundația Special Olympics din Romania impreuna cu Asociația…

- Aproximativ 3.000 de elevi din 15 licee vor participa la cursurile interactive organizate de Asociația E.D.I.T., iar primele sesiuni vor avea loc in 10 licee din București pana la inceputul sezonului estival, atunci cand oamenii calatoresc mai mult pentru a ajunge la destinația lor de vacanța. In context,…

- Federația Romana de Fotbal regreta dispariția lui Radu Cosașu, un decan al varstei in presa sportiva din Romania și unul dintre cei mai respectați editorialiști sportivi din ultimii ani și un important om de cultura al Romaniei. Anunțul a fost facut de site-ul Gazeta Sporturilor, unde Radu Cosașu s-a…

- Programul pe zile la festivalul SAGA 2023 SAGA 2023 este a treia ediție a unuia dintre cele mai așteptate festivaluri de muzica din țara noastra. Nu doar fanii din Romania il așteapta cu sufletul la gura, ci și strainii care vor veni la București pentru a se distra pe muzica celor mai cool artiști ai…

- Romania a debutat cu o victorie in preliminariile pentru EURO 2024, 2-0 in deplasarea din Andorra. „Tricolorii” vor poposi o zi in Spania, apoi vor reveni la București pentru disputa cu Belarus. In celelalte dueluri ale grupei I s-au jucat: Belarus - Elveția 0-5 și Israel - Kosovo 1-1Urmatorul meci…