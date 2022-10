NOSFE de la Șatra Benz a murit Veste trista in lumea muzicii! NOSFE de la Șatra Benz a murit. El a avut numeroase colaborari cu artiști precum Theo Rose , melodia „Casuța Noastra” sau Ruby „Condimente”. „Cu regret și durere va anunțam ceva ce nu ne-am fi dorit sa va anunțam niciodata.Fratele nostru @nosfezilla a plecat dintre noi azi noapte. Ne aflam intr-o situație delicata și procesam cu greu pierderea. Orice gand bun și orice susținere morala ajuta enorm. Momentan e tot ce putem comunica. Te iubim frate! Somn senin și trecere lina!,” a transmis trupa Șatra Benz pe pagina de Instagram. NOSFE a murit Cu numai cateva ore… Citeste articolul mai departe pe romanialibera.ro…

Sursa articol si foto: romanialibera.ro

Stiri pe aceeasi tema

- Un baiat palestinian a murit din cauza unei rani prin impușcare la cateva zile dupa un raid israelian in Cisiordania, potrivit Reuters, relateaza stiripesurse.ro . Un baiat palestinian in varsta de 12 ani a murit luni dupa ce la sfarșitul lunii septembrie a fost impușcat de forțele israeliene in timpul…

- Fox Terrier-ul care a primit titlul de Guinness World Records la inceputul acestui an, a murit din cauze naturale. Pebbles, un fox terrier din Carolina de Sud, a murit pe 3 octombrie din „cauze naturale”, au spus proprietarii ei pe Instagram. Era la cinci luni pana la a 23-a aniversare. Guinness World…

- Un cutremur cu magnitudinea 4,2 pe Richer s-a produs in aceasta dimineata, la ora locala 5:50, in zona seismica Vrancea, judetul Buzau, arata informatiile publicate de Institutul National de Cercetare – Dezvoltare pentru Fizica Pamantului (INCDFP).Seismul a avut intensitate II si s-a inregistrat la…

- Șase persoane au murit in timpul escaladarii vulcanului Klyuchevskaya Sopka din Extremul Orient al Rusiei și se crede ca alte șase persoane sunt blocate, dupa ce vanturile puternice au forțat autoritațile sa abandoneze o incercare de salvare. Grupul de 12 persoane, din care faceau parte și doi ghizi,…

- Administratia Nationala de Meteorologie (ANM) a emis avertizari Cod portocaliu si Cod galben de ploi abundente.Conform ANM, pana la ora 15:00 va fi in vigoare un Cod portocaliu de ploi abundente in zona de litoral a judetelor Constanta si Tulcea, unde se vor inregistra averse torentiale, iar mai ales…

- O fetița de 20 de luni a murit dupa ce a fost lovita la cap in timpul unei furtuni violente de grindina care a facut ravagii in Catalonia, in nord-estul Spaniei, au anunțat miercuri autoritațile. Grindina de marimea unui pumn cu diametrul de pana la 10 centimetri a cazut din ceruri intr-o zona din jurul…

- In guvern se discuta eventualitatea revenirii la purtatea maștii, pe fondul unei creșteri accelerate și evidente a numarului de infectari cu coronavirus. Intrebat de ce miniștrii au purtat masca in ședința, purtatorul de cuvant al Guvernului, Dan Carbunaru, a afirmat ca exista o preocupare in legatura…

- Un incendiu in centrul Bucureștiului s-a soldat un un barbat decedat și cu un altul care a suferit un atac de panica. La locul evenimentului au intervenit militari de la Detașamentul Mihai Voda al ISU București – Ilfov. Incendiul s-a produs in apropierea sediului Bibliotecii Centrale Universitate. Barbatul…