Norvegienii au fost avertizați: "Nu urinați în direcția Rusiei" Un indicator amplasat într-o zona turistica extrema de populara din nord-estul Norvegiei îi îndemna pe oameni &"sa nu urineze în direcția Rusiei&", relateaza Euronews . Mesajul scris în limba engleza &"Nu urinați înspre Rusia&" îi amenința pe oameni ca, în caz contrar, vor fi amendați.



Mesajul a fost amplasat pe malul râului Jakobselva de la granița dintre Norvegia și Rusia, chiar lânga un indicator oficial care îi avertiza pe calatori ca zona respectiva este supravegheata video de vameșii norvegieni.



Nu pipi în… Citeste articolul mai departe pe hotnews.ro…

Sursa articol: hotnews.ro

