- Presedintele rus Vladimir Putin a criticat Germania pentru ca a furnizat Ucrainei principalele tancuri de lupta Leopard 2, spunand ca este gata sa foloseasca intregul arsenal al Rusiei, potrivit Reuters. Fii la curent cu cele mai noi stiri. Urmarește stiripesurse.ro pe Facebook…

- Germania trebuie sa comande rapid noi tancuri Leopard pentru a le inlocui pe cele care vor fi livrate Ucrainei, a declarat miercuri ministrul Apararii, Boris Pistorius, adaugand ca nu ii pasa de unde vin banii, potrivit Reuters.

- Germania trebuie sa comande rapid noi tancuri Leopard pentru a le inlocui pe cele care vor fi livrate Ucrainei, a declarat miercuri ministrul Apararii, Boris Pistorius, adaugand ca nu ii pasa de unde vin banii, potrivit Reuters, citat de Agerpres.

- Cancelarul german Olaf Scholz a decis sa trimita Ucrainei tancuri Leopard 2 si sa permita altor tari, cum ar fi Polonia, reexportul catre Kiev al acestor blindate produse in Germania, a anuntat revista Der Spiegel, preluata de Reuters. Un purtator de cuvant al guvernului de la Berlin a refuzat sa comenteze…

- Cancelarul german Olaf Scholz a decis sa trimita Ucrainei tancuri Leopard 2 si sa permita altor tari, cum ar fi Polonia, reexportul catre Kiev al acestor blindate produse in Germania, anunta marti revista Der Spiegel, preluata de Reuters și citata de Agerpres.

- Secretarul general al NATO, Jens Stoltenberg, a declarat ca a purtat discuții cu noul șef al Ministerului german al Apararii, Boris Pistorius, in cadrul carora au discutat in mod pozitiv problema aprovizionarii Ucrainei cu tancuri Leopard. Șeful alianței a prezis ca Germania va lua in curind o decizie…

- Germania a primit cererea oficiala a Poloniei de a reexporta tancuri Leopard 2 catre Ucraina, a anuntat marti ministrul polonez al apararii, in timp ce Varsovia creste presiunea asupra Berlinului pentru a-si da aprobarea, informeaza Reuters.

- Pozitia Finlandei in legatura cu trimiterea de tancuri Leopard in Ucraina depinde de Germania, a declarat luni ministrul finlandez al apararii, Mikko Savola, citat de Reuters, precizand ca exportul de echipamente de fabricatie germana ar necesita aprobarea Berlinului, conform Agerpres. Fii…