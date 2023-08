Un job bine platit in condiții decente de munca este visul oricarui roman. Cu greu, insa, poate fi implinit visul in țara. In strainatate ofertele munca sunt multe și diversificate. Și nu trebuie sa fii medic, IT-ist sau inginer. Norvegia, de pilda, ofera 100 de lei/ora pentru un post de sudor. Pe Portalul Mobilitații Europene pentru forța de munca, romanii interesați regasesc numeroase anunțuri pentru locuri de munca, intre care se remarca unul pentru sudori, din Norvegia. O firma din localitatea Vagland are disponibile doua posturi de sudor. Jobul presupune lucrari specifice in construcția de…