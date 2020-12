Stiri pe aceeasi tema

- Premierul norvegian Erna Solberg a atentionat miercuri ca diferitele masuri pentru oprirea pandemiei cu noul coronavirus ar putea ramane in vigoare pana de Pasti, in pofida faptului ca in curand ar urma sa inceapa campania de vaccinare, informeaza dpa, citata de Agerpres.Solberg a adaugat insa ca este…

- Premierul interimar, Nicolae Ciuca, a declarat ca, tinand cont de situatia pandemiei de COVID-19, recomanda cetatenilor reducerea deplasarilor in perioada sarbatorilor de iarna pentru a limita raspandirea noului coronavirus si a adaugat ca autoritatile nu au in vedere adoptarea de noi restrictii.…

- Guvernul isi va focaliza atentia in perioada urmatoare pe gestionarea pandemiei COVID-19 si punerea in aplicare a strategiei de vaccinare, a declarat astazi prim-ministrul interimar, Nicolae Ciuca, la Palatul Victoria, potrivit Agerpres. El a adaugat ca Executivul va continua masurile economice…

- Liderul PSD Brasov, Marius Dunca, a declarat duminica seara ca spera ca presedintele Klaus Iohannis sa nu uite ca a promis ca cine va castiga alegerile va putea nominaliza premierul, mentionand, totodata, ca aceste ultime alegeri au adus o prezenta scazuta la vot si niste surprize. "Observam…

- Președintele PSD Suceava, senatorul Ioan Stan, a atras atenția asupra faptului ca actuala guvernare PNL intenționeaza sa renunțe la Programul Național de Dezvoltare Locala. Ioan Stan a declarat ca PNDL a reprezentat, in ultimii ani, principala sursa de finanțare pentru infrastructura romaneasca. ...

- Premierul ceh Andrej Babis a declarat vineri ca il va demite pe ministrul sanatatii Roman Prymula daca acesta nu va pleca singur din functie dupa ce a fost surprins iesind dintr-un restaurant care, potrivit restrictiilor antiepidemice, ar fi trebuit sa fie inchis, transmite Reuters, citata de AGERPRES.'Cand…

- Presedintele Emmanuel Macron a anuntat miercuri ca oricine incalca restrictiile de circulatie care vor fi impuse in marile orase din Franta va fi amendat cu 135 de euro (158,61 lire sterline), relateaza Reuters.Adresandu-se in cadrul unui interviu difuzat de televiziunea nationala, presedintele…