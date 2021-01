Stiri pe aceeasi tema

- Echipele de salvare norvegiene au descoperit duminica un al saptelea cadavru printre daramaturi si au identificat cadavrul unei fetite de doi ani, dupa alunecarea de teren produsa vineri la nord-est de Oslo, a anuntat politia, relateaza AFP. „Exista inca speranta ca vom gasi supravietuitori in zona…

- Echipele de salvare spera sa gaseasca supravietuitori in locuintele distruse de alunecarea de teren produsa in localitatea Ask, din municipalitatea Gjerdrum, un oras cu 5.000 de locuitori situat la nord-est de capitala norvegiana."Vedem in alunecarea de teren o parte a unei cladiri (locuinta) care este…

- Echipele de salvare au gasit un al cincilea cadavru sub darâmaturi, la patru zile dupa alunecarea de teren din Norvegia, a declarat duminica poliția, care înca cauta cinci persoane disparute, potrivit AFP."Lucram din greu în craterul creat de alunecarea de teren. Avem…

- Autoritatile norvegiene au anuntat azi ca au gasit un al doilea cadavru, iar operatiunile de salvare continua. Zece persoane, intre care doi copii, au fost date disparute miercuri, dupa o impresionanta alunecare de teren produsa intr-o localitate la nord-est de capitala Oslo, anunța agerpres . Echipele…

- Autoritatile norvegiene au anuntat sambata ca au gasit un al doilea cadavru iar operatiunile de salvare continua pentru gasirea persoanelor disparute, la trei zile dupa o impresionanta alunecare de teren produsa intr-o localitate la nord-est de capitala Oslo, relateaza dpa si AFP. Echipele…

- Autoritatile norvegiene au anuntat vineri ca au gasit o persoana moarta, la doua zile dupa alunecarea de teren survenita intr-o localitate la nord de Oslo. Operatiunile de salvare continua pentru a gasi noua disparuti, scrie agerpres. „In jurul orelor 14.30, in alunecarea de teren a fost gasit un mort”,…

- Alunecarea de teren a lovit orașul Ask din sud-estul Norvegiei. Aproximativ 200 de persoane au fost evacuate și 10 persoane ranite, dintre care una critica, potrivit Deutsche Welle.''Sunt multe case in regiunea afectata'', a declarat Roger Pettersen, conducatorul actiunii de interventie a politiei.Pettersen…