- Norvegia e marea caștigatoare a Campionatului European de handbal feminin. Conduse tot meciul de Danemarca, norvegiencele au revenit in ultimele minute și s-au impus dramatic, scor 27-25, aparandu-și astfel trofeul cucerit in urma cu doi ani. Danezele, care invinsesera Norvegia și in faza grupelor,…

- Naționala Muntenegrului a reușit sa caștige medalia de bronz a Campionatului European, dupa ce a reușit sa se impuna in fața Franței, scor 27-25, in finala mica. Partida a fost decisa in urma a doua reprize de prelungiri, scorul din timpul regulamentar fiind 22 – 22. Este a doua medalie cucerita la…

- Campionatul European de handbal feminin, EURO 2022, gazduit de Slovenia, Macedonia de Nord și Muntenegru, și-a desemnat echipele care se vor bate pentru medalii, dupa disputarea semifinalelor de la Ljubljana, programate vineri, 18 noiembrie: Danemarca – Muntenegru 27-23 și Norvegia – Franța 28-20. In…

- Nationala Suediei a invins, vineri, reprezentativa Olandei, scor 37-32 (21-16), in meciul pentru clasarea finala pe locurile 5-6, la Campionatul European. Vineri seara se disputa si semifinalele, intre Danemarca - Muntenegru si Franta - Norvegia. Romania a incheiat pe locul 12, anunța News.ro.…

- Romania trebuie sa o invinga marți pe Muntenegru pentru a mai spera la o calificare in semifinalele Campionatului European. Romania - Muntenegru, in grupa principala la Campionatul European de Handbal feminin, se joaca de la 19:00. Meciul va fi liveTEXT pe GSP. ...

- Selectionatele Norvegiei si Danemarcei au debutat cu victorii, sambata, la Ljubljana, in faza grupelor principale ale Campionatului European de handbal feminin - EHF EURO 2022, gazduit de Slovenia, Macedonia de Nord si Muntenegru, anunța Agerpres. Fii la curent cu cele mai noi stiri. Urmarește…

- Sistemul de invațamant din Romania este un subiect puternic dezbatut, cu atat mai mult de cand au fost lansate in dezbatere noile legi ale Educației.Exista numeroase mituri care se rostogolesc an de an, bazate pe nemulțumiri, dar care, la o privire mai atenta, nu au niciun fundament solid.Gabi…

- Patru arbitri romani vor oficia meciuri la turneele de calificare care vor decide participantele de la Turul de Elita pentru Campionatul European de fotbal U19 din 2023.Centralii Andrei Chivulete și Marian Barbu, alaturi de arbitrii asistenți Mihai Marica și George Neacșu, sunt printre cei desemnați…