Stiri pe aceeasi tema

- Anders Behring Breivik, barbatul condamnat pentru uciderea a 77 de persoane intr-un atentat comis in iulie 2011 in Norvegia, urmeaza sa fie transferat intr-o noua inchisoare, aflata la numai 10 kilometri de insula Utoya, transmite marti DPA. La 22 iulie 2011, Anders Behring Breivik - care…

- Anders Breivik, ucigașul in masa care a omorat 77 de persoane in Norvegia, urmeaza sa fie transferat intr-o noua inchisoare aflata la doar 10 kilometri de insula Utoya unde a comis atentatul in iulie 2011.

- Justitia norvegiana a respins marti cererea de eliberare conditionata formulata de Anders Behring Breivik, autorul atacurilor din iulie 2011 soldate cu 77 de morti, care se afla in detentie de zece ani, transmit AFP si DPA. Tribunalul districtual din Telemark, intrunit la penitenciarul de maxima securitate…

- Un tribunal norvegian a respins cererea de eliberare condiționata depusa de ucigașul în masa Anders Behring Breivik și a ordonat ca acesta sa ramâna în închisoare, transmite Reuters. Breivik, un neonazist antimusulman, a ucis 77 de persoane în iulie 2011, aceasta…

- Andres Breivik, un barbat care a ucis 77 de oameni, cere sa fie eliberat din inchisoare pentru buna purtare. Acesta a fost condamnat la 21 de ani, pedeapsa maxima a statului scandinav, iar acum vrea sa fie lasat in libertate, mai ales pentru ca nu ar avea condiții in penitenciar.

- Neonazistul norvegian Anders Breivik, care cere eliberarea conditionata din închisoare, este la fel de periculos ca în urma cu zece ani, când a ucis 77 de oameni, a afirmat miercuri un psihiatru care l-a tinut sub observatie, transmit AFP si dpa, preluate de Agerpres.Breivik, condamnat…

- Un tribunal norvegian îl audiaza începând de marti pe autorul atacurilor din 22 iulie 2011, Anders Behring Breivik, acesta urmând sa explice motivele pentru care crede ca ar trebui sa fie pus în libertate dupa ce a stat în închisoare peste zece ani, informeaza…

- Vulcanul Semeru din insula indoneziana Java a erupt duminica dimineata expulzând în atmosfera o coloana de cenusa cu înaltimea de doi kilometri si determinând autoritatile sa-i avertizeze pe rezidenti sa stea departe de zona eruptiei.La începutul lunii, Semeru,…