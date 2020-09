Stiri pe aceeasi tema

- Extremistul de dreapta Anders Behring Breivik, care a ucis 77 de persoane in 2011, vrea sa fie eliberat condiționat, a anuntat avocatul acestuia astazi, scrie hotnews , citand presa neorvegiana. Breivik se plange de izolarea sa din inchisoare, fiind incarcerat separat de ceilalți deținuți, și va acționa…

- Partidul Maori din Noua Zeelanda vrea ca numele oficial al tarii sa fie schimbat in „Aotearoa”, pentru a face mai vizibila in viata publica limba indigenilor, potrivit New Zeeland Herald . Acelasi partid mai propune ca Wellington, capitala tarii, sa devina Te Whanganui-a-Tara, iar Christchurch,…

- Canberra este "deschisa" ideii ca australianul condamnat in Noua Zeelanda la inchisoare pe viata pentru masacrul comis in doua moschei din Christchurch sa fie trimis inapoi in tara sa natala pentru a-si ispasi acolo pedeapsa, a declarat vineri prim-ministrul Scott Morrison, citat de France Presse.Adeptul…

- Prim-ministrul Noii Zeelande, Jacinda Ardern, a reactionat joi dupa anuntul privind condamnarea la inchisoare pe viata a barbatului vinovat de atacurile sangeroase din 2019 din Christchurch, afirmand ca acesta 'merita o viata de tacere completa si absoluta', transmite dpa. Extremistul…

- Australianul acuzat ca a ucis 51 de persoane, in martie 2019, in doua moschei din Christchurch, in Noua Zeelanda, a fost condamnat joi la inchisoare pe viata, fara drept la eliberare conditionata, anunta BBC.

- CHIȘINAU, 2 iul - Sputnik. Republica Moldova continua sa plateasca sume exorbitante pentru hotararile arbitrare ale unor instanțe naționale. Anul trecut, Curtea Europeana pentru Drepturile Omului a obligat statul sa le plateasca despagubiri reclamanților in valoare de 536.196 de euro - cu peste 300…