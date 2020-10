Stiri pe aceeasi tema

- Șefa diplomatiei norvegiene, Ine Eriksen Soereide, a declarat marți ca Rusia s-a aflat in spatele atacului cibernetic lansat impotriva parlamentului norvegian in august, potrivit Agerpres, care citeaza Reuters.”In baza informatiilor de care dispune in prezent guvernul, apreciem ca Rusia se afla in spatele…

- Presedintele camerei inferioare a Parlamentului rus, Duma de Stat, a cerut uneia dintre comisiile sale sa ancheteze daca forte straine sunt in spatele presupusei otraviri a opozantului Aleksei Navalnii, intr-o tentativa de a alimenta tensiunile din Rusia, relateaza Reuters. "Comisia pentru securitate…

- Presedintele filipinez Rodrigo Duterte a laudat marti eforturile Rusiei de a dezvolta un vaccin impotriva COVID-19 si s-a declarat dispus sa participe la testarea clinica a acestuia, salutand totodata o oferta de livrare a acestui viitor vaccin primita de la Moscova, despre care a spus ca se asteapta…

- Maas a declarat pentru Rheinische Post ca nu a existat o sansa reala ca Rusia sa revina in G7, atit timp cit nu au existat progrese semnificative in solutionarea conflictului din Crimeea, precum si cel din estul Ucrainei, relateaza Reuters. "Rusia singura ar putea aduce cea mai mare contributie in a…

- Ministerul Resurselor Naturale de la Moscova a propus un proiect de lege conform caruia cetatenii pot primi gratuit loturi de teren in zona arctica a Rusiei pentru constructia de locuinte sau pentru afaceri, cum ar fi cele din domeniul turismului, semnaleaza joi Reuters.In prima faza, vor…