- Norvegia, in componenta Sturla Laegreid, Johannes Dale, Tarjei Boe si Vetle Christiansen, a terminat invingatoare joi in proba masculina de stafeta (4x7,5 km) de la Ruhpolding (Germania), din cadrul Cupei Mondiale de biatlon, informeaza AFP, potrivit Agerpres.Stafeta Norvegiei, in componente diferite,…

- Arcada Galați se afla in grupa E din Liga Campionilor la volei masculin, alaturi de: Cucine Lube Civitanova (din Italia, dubla campioana a Europei), Greenyard Maaseik (din Belgia) și VK Lvi Praga (din Cehia). Etapa a 5-a se desfașoara in zilele de 9 și 11 ianuarie, cu meciurile: Arcada Galați – Cucine…

- Jasmine Flury (30 de ani) s-a impus sambata in coborarea din stațiunea franceza la Val d'Isere și a fost premiata cu un vițel. Jasmine Flury a castigat, sambata, proba de coborare din stațiunea franceza la Val d'Isere, o cursa contand pentru Cupa Mondiala. Campioana mondiala a probei, Fleury nu a avea…

- Frantuzoaica Lou Jeanmonnot a castigat proba feminina de urmarire 10 km desfasurata duminica la Oestersund (Suedia), in cadrul Cupei Mondiale de biatlon.Jeanmonnot (25 ani), invingatoare in sprintul desfasurat vineri, a pornit cu un avans de noua secunde fata de cea mai apropiata urmaritoare a sa…

- O noua acțiune a Comisariatului Județean pentru Protecția Consumatorilor Bihor a avut loc in perioada 18-26 noiembrie. Țarile de origine ale produselor sunt: Germania, Italia, Elveția, SUA, Suedia, Cehia, Austria și Ungaria.

- Rezultat istoric pentru Romania la biatlon, in prima etapa de Cupa Mondiala 2023/2024 George Colțea are 23 de ani. El este cel mai tanar sportiv din echipa masculina ce reprezinta Romania in acest sezon al BMW IBU World Cup. Biatlonistul roman a reușit duminica sa depașeasca sportivi mult mai experimentați.…

- Ministrul Agriculturii, Florin Barbu, a semnat autorizatiile pentru utilizarea in situatii de urgenta a produselor de protectie a plantelor pentru tratarea semintelor de porumb si floarea-soarelui, in perioada 22 ianuarie – 21 mai 2024, potrivit unui comunicat remis AGERPRES. „Insamantarea se va face…

- In fiecare an, in ultima duminica a lunii octombrie, are loc schimbarea orei, prin renunțarea la ora de vara si revenirea la Timpul Legal Roman, ora 4.00 devenind ora 3.00. Ziua de 29 octombrie, care va avea 25 de ore, va fi cea mai lunga zi a anului. Potrivit unui comunicat al CFR Calatori, schimbarea…