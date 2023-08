Stiri pe aceeasi tema

- Rusia a condamnat luni decizia Danemarcei si a Regatului Tarilor de Jos de a dona Ucrainei avioane de lupta F-16, avertizand ca aceasta actiune va escalada conflictul, informeaza Reuters.Duminica, Danemarca si Olanda au anuntat ca vor furniza aparate F-16 Ucrainei, primele sase urmand sa fie livrate…

- Volodimir Zelenski a salutat duminica seara decizia "istorica" a Regatului Tarilor de Jos si a Danemarcei de a livra Ucrainei un total de 61 de avioane de lupta americane F-16, relateaza AFP, citat de Agerpres."Luptatorii nostri vor primi 42 de super-avioane de lupta" din Tarile de Jos, a scris seful…

- Olanda si Danemarca vor livra Ucrainei un numar inca neclar de avioane de lupta F-16 odata ce vor fi fost indeplinite conditiile de transfer, a anunțat duminica premierul olandez Mark Rutte, in contextul in care președintele ucrainean, Volodimir Zelenski, s-a aflat in vizita in Regatul Tarilor de Jos,…

- Președintele Ucrainei, Volodimir Zelenski, se afla, in ziua de 20 august 2023, in Olanda, unde se intalnește cu premierul Mark Rutte. Președintele Ucrainei a anunțat ca va avea “negocieri substanțiale” cu premierul Olandei. Principala tema discutata pe timpul acestei vizite este livrarea de avioane…

- Ucraina a inceput sa discute cu Suedia despre posibilitatea de a primi avioane Gripen pentru a-si intari apararea aeriana, a declarat sambata presedintele ucrainean Volodimir Zelenski, dupa ce s-a intalnit cu premierul suedez Ulf Kristersson, relateaza Reuters, conform news.ro.Zelenski, insotit de…

- Ucraina a inceput sa discute cu Suedia posibilitatea de a primi avioane de lupta Gripen din partea Stockholmului pentru a-și consolida apararea antiaeriana, a declarat sambata, 19 august, președintele ucrainean Volodimir Zelenski, dupa ce s-a intalnit cu premierul suedez Ulf Kristersson, informeaza…

- Ucraina nu mai spera sa primeasca in acest an avioane de lupta F-16 americane, pe care le cere de mai multe luni aliatilor sai occidentali pentru a se apara in fata invaziei ruse, relateaza joi dpa.

- Rusia și-a dublat producția de avioane de lupta de tip Su-34 și Su-35 pentru a-și satisface nevoile militare din Ucraina, a informat luni agenția de presa RIA, citand un manager de rang inalt din cadrul conglomeratului de stat Rostec, scrie Rador.Decizia vine dupa o serie de amenințari lansate de…