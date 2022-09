Noroc la tragerea la sorţi pentru Poli. În play-off-ul Cupei joacă la Dumbrăviţa Politehnica Iasi va juca in play-off-ul Cupei Romaniei la fotbal cu o alta divizionara secunda, CS Dumbravita. Partida cu modesta echipa nou-promovata in Liga a II-a se va disputa pe 28 septembrie, de la ora 16:30, in comuna timiseana. Daca meciul va fi televizat, data si ora de start ar putea fi modificata. Iata si celelalte dueluri din faza amintita a competitiei interne numarul doi, faza in care joaca si opt echipe de prima liga. Foresta Suceava – UTA, CSM Resita – CS Mioveni, Ripensia Timisoara – "FC U" Craiova, Steaua – Chindia Targoviste, Concordia Chiajna – U Cluj, CS Afumati – Rapid, FC… Citeste articolul mai departe pe ziaruldeiasi.ro…

Sursa articol: ziaruldeiasi.ro

Stiri pe aceeasi tema

