Ultimul eveniment organizat de catre profesorul universitar dr. Norina Forna si care a avut un succes deosebit a avut loc la inceputul lunii decembrie. Este vorba despre Summitul Mondial Francofon pe teme de Invațamant, Cercetare și Cooperare in domeniul Sanatații. „In primul rand deschiderea pe care o am in colaborarile internaționale a insemnat un punct forte in ceea ce se numește prezența Romaniei in strainatate și in principal a Iașului și a universitații. Plecand de la strategiile de management implementate in facultate și in societațile profesionale sau cele care țin de coordonare si management…