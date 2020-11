Stiri pe aceeasi tema

- Nori negri se aduna peste dolarul SUA, care a avut cea mai slaba saptamana din martie, pe fondul temerilor ca tiparnița Rezervei Federale, mai degraba decat cheltuielile guvernamentale, ar putea fi folosita pentru a consolida economia, dupa alegerile de marți, relateaza Reuters.O administrație…

- Democratul Joe Biden a caștigat alegerile prezidențiale americane, spun Edison Rsearch și mai multe publicații americane, relateaza Reuters. Biden promite sa fie un președinte pentru toți americanii, indiferent daca l-au votat sau nu. ”Ne așteapta o munca grea”.

- Dolarul american a coborat astazi la cel mai scazut nivel din ultimii doi ani in raport cu yuanul chinez si s-a depreciat si in raport cu alte monede asiatice, pe masura ce candidatul democrat la alegerile prezidentiale americane, Joe Biden, si-a majorat avantajul fata de rivalul sau, presedintele Donald…

- Ministerul Afacerilor Externe al Ucrainei a anuntat luni ca i-a inmanat ambasadorului Ungariei la Kiev o nota de protest in legatura cu ceea ce institutia descrie drept "agitatie politica" a unor oficiali ungari in favoarea unui partid care a contestat alegerile locale de duminica, informeaza Reuters.…

- Un judecator federal a blocat joi schimbarile controversate de la posta Statelor Unite, afirmand ca sunt „un atac motivat politic”, care a incetinit serviciile postale si care ar incetini livrarea buletinelor de vot in alegerile prezidentiale din noiembrie, transmite Reuters.

- Facebook nu va accepta reclame politice noi cu o saptamina inainte de alegerile din SUA, transmite stirileprotv.ro. Decizia face parte dintr-o serie de masuri descrise de companie ca fiind planul sau final pentru reducerea riscurilor de raspindire a dezinformarilor in alegeri, transmite Reuters, citat…

- Presedintele SUA, Donald Trump, a sugerat miercuri ca alegatorii din statul Carolina de Nord ar trebui sa voteze de doua ori in alegeri, o data in persoana si o data prin corespondenta, pentru a se asigura ca votul lor a fost luat in calcul. “Deci, lasati-i sa-l trimita (votul prin posta) si lasati-i…

- Un tribunal din Rusia i-a interzis candidatului promovat de criticul Kremlinului, Aleksei Navalnii, chiar in ultima sa inregistrare video inainte de a i se face rau, sa participe la cursa electorala pentru un loc in consiliul orasului Novosibirsk, Siberia, a anuntat luni echipa lui Navalnii, informeaza…