Stiri pe aceeasi tema

- Polul nord magnetic al Pamantului, care a inceput sa se deplaseze din locatia in care se afla in urma cu cativa ani, din zona arctica canadiana, spre est, spre Siberia, a trecut recent de meridianul Greenwich, transmite marti Live Science.In ultimele doua decenii, nordul magnetic se deplaseaza…

- Polul nord magnetic al Pamantului, care a inceput sa se deplaseze din locatia in care se afla in urma cu cativa ani, din zona arctica canadiana, spre est, spre Siberia, a trecut recent de meridianul Greenwich, transmite Live Science, noteaza Agerpres.

- Fotbalistul Catalin Cirjan a semnat cu echipa mare a lui Arsenal dupa ce a avut o evoluție impresionanta la formația under-18 a ”tunarilor”, de cand a ajuns la aceasta, in vara, anunța MEDIAFAX.Cirjan a ajuns la echipa under-18 a lui Arsenal in vara, liber de contract. Ultimul club din Romania…

- Samsung Electronics a pus astazi azi la vanzare in Romania primului sau smartphone pliabil, Galaxy Fold, care va fi disponibil pentru cumparare in magazinele Orange, Vodafone și Emag la un pret de aproape 2000 de euro. Samsung nu a precizat pretul telefonului, dar operatorul telecom Vodafone a anuntat…

- Sotii Attila si Kinga Bertici din Satu Mare vor porni intr-o expeditie spre polul frigului din Siberia, localitatea Oimiakon, ei anuntand, miercuri, intr-o conferinta de presa, ca sunt primul echipaj din Romania care face acest lucru cu o singura masina. Attila Bertici a explicat ca a…

- Disidentul politic si supravietuitorul lagarelor staliniste din Siberia, Ion Moraru va fi petrecut astazi pe ultimul drum. Acesta s-a stins din viata in data de 8 octombrie la varsta de 90 de ani.

- Campul magnetic al Pamantului este din ce in ce mai slab, insa nu va disparea complet pentru urmatoarele cateva miliarde de ani, conform oamenilor de stiinta de la University of Rochester, New York, informeaza luni Live Science, potrivit Romania24. Campul magnetic se extinde in spatiu din polii planetei,…

- Campul magnetic al Pamantului este din ce in ce mai slab, insa nu va disparea complet pentru urmatoarele cateva miliarde de ani, conform oamenilor de stiinta de la University of Rochester, New York, informeaza luni Live Science.