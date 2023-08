Stiri pe aceeasi tema

- Dupa 0-0 cu Nordsjaelland pe stadionul Steaua in urma cu o saptamana, FCSB lupta joi in Danemarca pentru calificarea in play-off-ul Conference League, iar antrenorul Elias Charalambous a vorbit inaintea partidei.

- Elias Charalambous, despre schimbarea lui Compagno in FCSB – Nordsjaelland 0-0. Antrenorul celor de la FCSB a spus ca stia ca va fi o „dubla” extrem de echilibrata cu cei de la Nordsjaelland. Elias Charalambous spune ca echipa sa trebuie sa „sufere” pentru a se califica in playoff-ul Conference League.…

- Mihai Stoica a analizat-o pe viitoarea adversara din Conference League si s-a convins inainte de FCSB – Nordsjaeland. Oficialul vicecampioanei Romaniei este increzator ca Elias Charalambous si Mihai Pintilii pot obtine o victorie spectaculoasa in meciul tur din Ghencea. Confruntarea va fi azi, de la…

- FCSB s-a calificat cu emoții in turul 3 al preliminariilor Conference League (1-0 in tur și 3-2 la retur), dupa dubla cu CSKA 1948 Sofia. FCSB va da in turul III preliminar din Conference peste Nordsjaelland, vicecampioana Danemarcei (AICI, prezentarea adversarului)Turul va avea loc la București, joi,…

- FCSB s-a calificat cu emoții in turul 3 al Conference League. Dupa 1-0 in tur, echipa roș-albastra a caștigat cu 3-2, cu CSKA Sofia. FCSB va da in turul III preliminar din Conference peste Nordsjaelland, vicecampioana Danemarcei (AICI, prezentarea adversarului)Turul ar urma sa aiba loc la București,…

- Mihai Stoica nu s-a putut abtine dupa meciul CSKA 1948 Sofia – FCSB, scor 0-1, din prima mansa a turului 2 preliminar din UEFA Conference League. Oficialul vicecampioanei Romaniei i-a criticat pe jucatorii antrenati de Elias Charalambous si Mihai Pintilii. Florinel Coman a ajutat-o pe FCSB sa plece…

- Florinel Coman si Elias Charalambous au prefatat CSKA 1948 Sofia – FCSB. Prima mansa din turul 2 preliminar Conference League a formatiei ros-albastre se joaca pe 26 iulie, de la ora 20:30, in direct pe Antena 1 si in AntenaPLAY. FCSB a inceput foarte bine sezonul. Dupa victoria din prima etapa cu FC…

- Dramatism total in Cagliari – Bari 1-1! Gol marcat in minutul 5 al prelungirilor, din penalty. Bari a dat lovitura in prelungirile partidei, dupa un penalty facut cadou de cei de la Cagliari. Bari porneste cu prima sansa in returul de duminica, ce va fi in direct si exclusiv in AntenaPLAY, de la 21:30.…