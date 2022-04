Stiri pe aceeasi tema

- Romania va dona Curții Penale Internaționale 100 de mii de euro pentru a sprijini anchetarea crimelor comise de Armata Rusa in Ucraina. Decizia vine dupa ce ieri, Consiliul European a decis sa ajute investigatorii ucraineni cu bani și echipamente pentru a ajuta la descoperirea victimelor ucise și stabilirea…

- Sezonul vacanțelor dupa pandemie s-a deschis cu psihologul de fața. Andra și Andreea Raicu dispuse sa faca ”terapie prin calatorie” cu Dr. Cristian Andrei Astazi, intr-o fastuoasa ceremonie organizata de unul dintre cei mai importanți travel operatori din Romania, multe vedete dar și influenceri online…

- Numarul calatoriilor turistice efectuate de rezidenti in anul 2021 a fost de 17.861.300, ponderea calatoriilor pentru vacante in total calatorii fiind de 93,0%, pentru cele de afaceri si motive profesionale de 2,2%, iar pentru alte motive (pelerinaj religios, tratament medical etc) de 4,8%, conform…

- Un circuit turistic cultural va fi lansat de o agentie de turism din Romania de ziua marelui sculptor Constantin Brancuși. Turistii vor avea posibilitatea sa viziteze și sa traiasca experiente inedite in locuri emblematice. Cei care vor pleca „pe urmele lui Brancusi la Paris” vor ajunge in anumite locuri…

- Vacanțele vor fi mai scumpe in 2022. Tarifele pentru sejururi vor crește substanțial pe parcursul anului 2022, potrivit estimarilor agenției de turism Eturia. Sorin Stoica, CEO Eturia, considera ca prețurile vacanțelor se vor majora chiar și cu 20-25%, fața de anul trecut. „Ne așteptam la o creștere…

- "Tipul de transmitere a variantei Omicron in UE si SEE a trecut de la comunitar la dominant", au precizat reprezentantii ECDC, o agentie cu sediul general in Stockholm, intr-un raport saptamanal, potrivit AFP, citat de Agerpres.SEE include cele 27 de tari membre ale UE, precum si Islanda, Liechtenstein…

- ”Romanii profita in continuare de relaxarile din mai multe tari indepartate, exotice si aleg destinatiile cu mai putine restrictii”, spun reprezentantii DAL Travel, touroperator cu produse turistice tip premium, membru al Asociatiei Nationale a Agentiilor de Turism (ANAT). Consultantii companiei remarca…