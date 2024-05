Nopțile caniculare măresc riscul de accident vascular cerebral Potrivit unui recent studiu, temperatura ridicata in timpul nopții marește riscul de accident vascular cerebral, in special in cazul persoanelor varstnice și al femeilor. Studiul a fost publicat in revista Neuroscience. Avertismentul autorilor acestui studiu apare pe fondul incalzirii globale și al apropierii sezonului canicular, cu nopți sufocante. Pentru a ajunge la aceasta concluzie, cercetatorii […] The post Nopțile caniculare maresc riscul de accident vascular cerebral appeared first on Puterea.ro . Citeste articolul mai departe pe puterea.ro…

