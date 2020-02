Stiri pe aceeasi tema

- Stilistii prezic o intoarcere la "extravaganta" a vedetelor de la Hollywood care vor defila pe covorul rosu la gala premiilor Oscar 2020 ce se va desfasura duminica la Los Angeles, relateaza marti Reuters. "Au fost ani in care totul era minimal. Stii, cand oamenii poarta smoching, costume…

- Joker este cel mai puternic candidat la Oscaruri in acest an, cu 11 nominalizari. Alte trei filme au fost mult mediatizate in aceasta cursa: Once Upon a Time in Hollywood, 1917 și Parasite. Fie ca am vazut sau nu aceste filme, cu toții am aflat deja macar puțin din povestea lor. Și pentru ca Premiile…

- Legendarul actor american Gene Hackman, laureat cu doua premii Oscar si patru Globuri de Aur, implineste joi venerabila varsta de 90 de ani departe de camerele de filmare care l-au consacrat in anii 80 si 90 drept unul dintre marii artisti care au marcat o epoca, relateaza EFE. Actorul californian a…

- De la Berlusconi la Vatican, regizorul italian Paolo Sorrentino si-a prezentat propria versiune ludica si ironica asupra celor doua mari puteri din Italia. Difuzat de postul de televiziune cu plata HBO, "The new pope" a marcat saltul la Hollywood al laureatului cu Oscar pentru filmul "La Gran Belleza",…

- Actrița americana Faye Dunaway, in varsta de 79 de ani, a ajuns de nerecunoscut din cauza operațiilor estetice. Faye Dunaway a fost considerata una dintre cele mai frumoase vedete de la Hollywood. Astazi, celebra actrița a ajuns aproape de nerecunoscut. Operațiile estetice au transformat-o radical,…

- Joaquin Phoenix si Leonardo DiCaprio se afla intre nominalizatii categoriei „cel mai bun actor in rol principal” a premiilor Oscar 2020.La categoria „cel mai bun actor in rol principal” au fost selectati: Antonio Banderas („Dolor y gloria), Leonardo DiCaprio („Once Upon a Time... in Hollywood”),…

- Sunt femei care starnesc pasiuni sau invidii. Femei care prin inteligența și frumusețea lor schimba destine. Cele mai multe dintre ele stau ascunse, necunoscute publicului, dar multe apar pe micul ecran și in paginile revistelor mondene. Acestea sunt vedetele internaționale care de aproape un secol…

- Chiar daca Al Pacino este unul dintre cei mai apreciați actori in varsta de la Hollywood, trebuie sa recunoaștem ca in ultima perioada a interpretat multe roluri proaste. Starul a explicat, intr-un interviu acordat revistei GQ, ca a acceptat in ultimii ani sa joace in producții precum 88 Minutes, Righteous…