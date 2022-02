Nokia G21 a sosit oficial cu o baterie ce ţine 3 zile, cameră de 50 MP Credeam ca HMD Global va astepta pana la MWC 2022 pentru a isi prezenta noua colectie de telefoane Nokia, dar iata ca unul a venit chiar mai devreme. E vorba despre Nokia G21, care vine cu un ecran LCD de 90 Hz si o baterie ce promite pe hartie 3 zile de autonomie. Urmasul lui Nokia G20 are o baterie de 5050 mAh, care promite 3 zile de utilizare. HMD a facut si imbunatatiri la modurile Power Saving, facandu-le mai putin restrictive. Primul mod se activeaza la 20% si nu 10%, iar la 10% se activeaza nivelul 2. A crescut si viteza de incarcare la 18W, dar din pacate telefonul se livreaza doar cu… Citeste articolul mai departe pe connect.ro…

Sursa articol si foto: connect.ro

Stiri pe aceeasi tema

- La doar cateva zile distanta de anuntul seriei Samsung Galaxy S22 aflam si cand vor sosi noile modele Galaxy A din 2022. O sursa bine conectata cunoscuta drept @TheGalox_ pe Twitter a aflat cand vor sosi atat Samsung Galaxy A73, cat si Galaxy A53. In general Samsung lanseaza impreuna telefoanele Galaxy…

- OPPO a dezvaluit variantele globale ale telefoanelor Reno7 si Reno7 Pro 5G, care fac cateva schimbari fata de versiunile prezentate pe final de an 2021 in China. Ambele modele au procesoare MediaTek Dimensity si vin cu incarcare rapida. Unii senzori foto sunt luati de la flagship-ul OPPO Find X3 Pro.…

- Motorola a anuntat primul sau telefon din 2022, Moto G Stylus 2022, unul dintre putinele terminale mobile cu stylus de pe piata. Cum LG Mobile s-a retras, iar Galaxy Note a disparut, piata e libera pentru un nou nume de smartphone cu „pix” care sa se ridice. Moto alege sa faca asta in zona entry level/midrange.…

- Samsung nu are doar planuri mari pentru telefoane flagship i n 2022, ci si pentru cele midrange. Este anul in care camerele de 108 MP ajung pe Galaxy A-uri, sau cel putin asa afirma zvonurile legate de Galaxy A73/A83. Intre timp il vedem pe Samsung Galaxy A53 5G scapand din nou in fotografii si specificatii,…

- Huawei a prezentat in Romania telefoanele Huawei P50 Pro si Huawei P50 Pocket, actualele sale flagship-uri. Primul este un telefon cu o camera Dual Matrix, in forma de cifra „8”, cu procesor Snapdragon 888 4G, iar al doilea este este un telefon pliabil cu clapeta, camera spectrala si lampa fluorescenta.…

- Xiaomi a lansat global pe 26 ianuarie seria Redmi Note 11. Ea include 4 modele: Redmi Note 11 Pro 4G, Redmi Note 11 Pro 5G, dar si Redmi Note 11 4G si Redmi Note 11S. Aceste din urma doua modele sunt cele mai accesibile din gama, dar camerele lor nu sunt deloc de neglijat. Primul are o camera de 50…

- Xiaomi a lansat global telefoanele Redmi Note 11 Pro 4G si Redmi Note 11 Pro 5G pe 26 ianuarie, dezvaluind dotarile variantelor europene de telefoane, dar si preturile lor. Avem de-a face cu telefoane midrange, dar unele care pun la bataie senzori foto Samsung ISOCELL HM2 de 108 MP, plus ecrane OLED…

- Realme anunța disponibilitatea in Romania a modelului realme 8i, prin lansarea caruia compania aduce clientilor sai un telefon cu ecran la 120Hz intr-un segment de preț accesibil. Telefonul este echipat cu un procesor MediaTek Helio G96, un ecran “ultra smooth” de 120Hz și o memorie RAM ce poate atinge…