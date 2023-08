Stiri pe aceeasi tema

- In luna iunie 2023, inmatricularile de autoturisme noi in Uniunea Europeana au crescut cu +17.8% fata de iunie 2022, atingandu-se un nivel de 1.045.072 unitați. In perioada ianuarie-iunie 2023: au fost inmatriculate in total 5.438.653 unitați, in creștere cu +17.9% fața de perioada similara din 2022…

- Prin Directia de Sanatate Publica Neamt, anul trecut si in primele cinci luni ale acestui an, sase pacienti cu maladii foarte rare, cu diferite forme de cancer, au mai primit o sansa pentru un tratament care le va usura suferinta. Daca in 2022, au fost finanțate cheltuielile aferente tratamentelor medicale…

- Franta si Germania au transmis ca urmaresc indeaproape situatia tensionata din Rusia, dar subliniaza ca se concentreaza pe susținerea Ucrainei. De asemenea, Casa Alba spune ca urmareste indeaproape situatia. De la Londra, mesajul este ca statul rus se confrunta cu cea mai semnificativa provocare de…

- Date revizuite ale Eurostat au confirmat recent ca Uniunea Europeana a intrat in recesiune tehnica. Jurnaliștii de la Wall Street Journal (WSJ) au trecut un fir roșu prin evenimentele care au dus la situația din prezent, atragand atenția cu privire la viitorul economiei europene in perioada urmatoare.Analiștii…

- Oficial, viteza comerciala a trenurilor este de 72,9 km/h in Romania. Real insa, din cauza infrastructurii precare, trenurile de marfa merg ca melcul, cu 16 km/h, iar cele de pasageri cu o medie de circa 40-50 km/h. Doar pe cateva tronsoane se poate rula si cu 160 km/h. Pe harta vitezelor medii ale…

- Emisarul chinez, Li Hui, i-a indemnat pe liderii europeni sa isi afirme autonomia si a cerut armistitiu imediat in Ucraina, prin mentinerea prezentei ruse asupra zonelor ocupate, afirma surse citate de publicatia The Wall Street Journal, informeaza Mediafax.Diplomatul Li Hui, a efectuat un turneu…

- Belgia a propus țarilor Uniunii Europene sa faca schimb de medicamente, pentru a depași actuala penurie, a anunțat ministrul Sanatații Frank Vandenbroucke intr-o emisiune la Ochtend la Radio 1.De asemenea, ministrul belgian al Sanatații a cerut ca Uniunea Europeana sa produca mai multe medicamente,…