Stiri pe aceeasi tema

- Elevii revin luni, 9 ianuarie, la cursuri, școlile fiind obligate sa respecte o serie de reguli in contextul alertei de gripa. Fii la curent cu cele mai noi stiri. Urmarește stiripesurse.ro pe Facebook stiripesurse.ro × NEWSLETTER × Am citit și sunt de acord…

- Romania se confrunta cu o situație epidemiologica grava, dupa ce Alexandru Rafila a emis stare de alerta din cauza gripei. Intrebarea romanilor in acest caz este daca se vor inchide sau nu școlile in acest context, motiv pentru care ministrul Educației a venit cu raspunsul oficial.

- Raspandirea gripei in Romania nu ține elevii departe de școala: „Nu avem in vedere suspendarea cursurilor” Raspandirea gripei in Romania nu ține elevii departe de școala: „Nu avem in vedere suspendarea cursurilor” Ministerul Educației nu are in vedere suspendarea cursurilor, trecerea in regim online…

- Elevii din Romania ar putea retrai momentele din pandemie dupa ce școlile ar putea fi inchise din cauza epidemiei de gripa? Alexandru Rafila, ministrul Sanatatii, a ieșit public pentru a aduce clarificari pentru parinti despre epidemia de gripa. Romania, la un pas de declararea oficiala a epidemiei…

- Facturile uriașe la energie obliga atat instituțiile publice, cat și pe romani, sa ia anumite masuri pentru a putea sa faca fața costurilor. O Universitate din Romania a luat decizia de a trece la cursurile online și este prima din țara care ia aceasta masura, pentru a reduce consumul de energie, și…

- Polițiștii au raportat multe infracțiuni in școlile din Romania de-a lungul timpului, iar din acest motiv vor fi impuse noi reguli in unitațile de invațant de Ministerul Educației. Ce schimbari se vor face. Cu ce obiecte nu vor mai avea voie elevii sa mearga la ore.

- Elevii vor intra in mini-vacanța, dupa vacanța de care s-au bucurat deja. Veștile bune continua pentru invațaceii care au planuri de distracție! Școlile se vor inchide din nou! Cursurile incep luni, 31 octombrie, dar urmeaza o noua portița de ,scapare’ pentru profesori și elevi. Este vorba despre 5…

- Timp de 10 zile, la Sigulda, in Letonia, 19 sportivi din Romania participa la cursurile primei Școli de Sanie a Federației Internaționale (FIL), proiect dezvoltat cu sprijinul Comitetului Internațional Olimpic, prin Solidaritatea Olimpica. Sportivi romani, cu varste intre 11-16 ani, alaturi de sapte…