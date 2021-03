Stiri pe aceeasi tema

- Premierul Florin Citu anunta ca noile masuri decise de Comitetul National pentru Situatii de Urgenta pentru limitarea raspandirii coronavirusului vor intra in vigoare de duminica, 28 martie. Intr-o postare pe internet, prim-ministrul precizeaza ca hotararea se va publica azi in Monitorul Oficial. Avand…

- Noile restricții adoptate de Guvern intra in vigoare astazi, 26 martie. Mai multe localitați din Maramures sunt vizate de noile masuri. Baia Mare scapa de noile restricții, avand coeficient de infectare 3.59. Localitațile Tautii Magheraus, Recea, Cernesti, Miresu Mare si Coltau, unde incidența este…

- Șeful DSU, Raed Arafat, susține ca noile masuri se vor aplica indiferent daca exista intr-o localitate carantina sau nu. El spune intr-o conferința de presa ca noile masuri luate (mai multe aici) se impun de la sine. Citește și: Analiza │ Romania este condusa de ardeleni: Președintele, serviciul…

- Starea de alerta va fi prelungita in Romania cu inca 30 de zile, incepand de duminica 14 martie, zi in care intra in vigoare și masura prin care deplasarea in afara locuinței este restricționata intre orele 22.00 și 05.00, in prezent ora de inceput a restricției fiind 23.00. Excepțiile sunt: a) deplasarea…

- Este oficial! Comitetul Național pentru Situații de Urgența a propus, astazi, miercuri, 10 martie 2021, prelungirea starii de alerta in Romania. Noile masuri care au intrat in vigoare! Toți romanii trebuie sa știe asta!

- Comitetul Municipiului Bucuresti pentru Situatii de Urgenta (CMBSU) a decis, in sedinta de duminica, restrictiile care se vor aplica in urmatoarele 14 zile, dupa ce incidenta cumulata a depasit 3 cazuri la mia de locuitori. Intrarea in scenariul rosu se face duminica, la miezul noptii.

- Noile masuri vor intra in vigoare la data de 15 ianuarie, ora 0,00, precizeaza MAE intr-un comunicat remis miercuri seara. Astfel, de la data mentionata, persoanele care calatoresc in Republica Austria au obligatia de a se inregistra online, anterior intrarii pe teritoriul austriac, prin completarea…

- Comisia Europeana a stabilit in octombrie anul trecut, un termen de doua luni, ca Romania sa se conformeze cu privire la adoptarea programelor naționale de control al poluarii atmosferice, in vederea atingerii unor parametri de calitate a aerului, care sa nu genereze efecte negative sau riscuri pentru…