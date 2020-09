Stiri pe aceeasi tema

- Donald Trump a declarat marți ca a avut în vedere „eliminarea” președintelui sirian Bashar al-Assad în 2017, dar ca atunci șeful Pentagonului, Jim Mattis, s-a opus, remarci care contrazic ceea ce a afirmat președintele american, potrivit AFP."Aș fi preferat sa-l…

- Donald Trump l-a atacat pe un jurnalist acreditat la Casa Alba care l-a intrebat de ce trebuie ca lumea sa il mai creda pe președinte, atunci cand acesta ascunde adevarata dimensiunie a pandemiei, scrie Metro.Corespondentul politic ABC News, John Karl, l-a intrebat joi pe președinte:„De ce ai mințit…

- Donald Trump se apara. Liderul american susține ca nu a mințit nicio clipa poporul in legatura cu gravitatea pandemiei de coronavirus. Președintele american a declarat public, in repetate randuri, ca infectarea cu coronavirus seamana cu o banala raceala, insa, intr-un interviu acordat reputatului jurnalist…

- Președintele american Donald Trump a anunțat marți ca o va grația postum pe activista pentru drepturile femeilor Susan B. Anthony care a fost amendata în 1872 fiindca a votat ilegal, relateaza Reuters și New York Times.Președintele american a facut anunțul în cadrul unui eveniment…

- Guvernul Statelor Unite a propus schimbarea definiției capului de duș, pentru a permite un volum mai mare de apa, dupa ce președintele Donald Trump s-a plans despre aceasta neplacere, relateaza BBC, citat de Digi24.ro. O lege adoptata in 1992 prevede ca prin „para” de la duș nu pot trece mai mult…

- Presedintele american Donald Trump i-a spus omologului sau rus Vladimir Putin, intr-o convorbire la telefon, ca doreste sa evite o cursa a inarmarii costisitoare cu Rusia si China si ca spera la progrese in negocieri cu privire la controlul armamentului, a anuntat Casa Alba, relateaza Reuters.

- Presedintele SUA, Donald Trump, nu a exclus ''nimic'' in ceea ce priveste China, a indicat joi Casa Alba, refuzand sa confirme daca a fost luata in considerare o posibila interdictie pe teritoriul american a membrilor Partidului Comunist Chinez, relateaza AFP. "Nu a fost exclus nimic…

- Presedintele SUA Donald Trump a anuntat numirea unui nou director de campanie, Bill Stepien, cu mai putin de patru luni pana la alegerile prezidentiale din 3 noiembrie. Schimbarea survine in timp ce liderul de la Casa Alba se confrunta cu un declin in sondaje in fata rivalului sau democrat Joe Biden,…