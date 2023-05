Stiri pe aceeasi tema

- Ministrul de Interne spaniol Fernando Grande-Marlaska (FOTO STANGA) a exprimat joi, la intalnirea cu omologul sau austriac Gerhard Karner (FOTO DREAPTA) - un opozant al admiterii Romaniei in Schengen - "angajamentul ferm" de a debloca integrarea deplina a Romaniei si Bulgariei in Spatiul Schengen si…

- REȘIȚA – Primaria bate palma marți cu furnizorul noilor mijloace de transport. Este vorba despre BMC Truck & Bus S.A. din București, cu care primaria semneaza contractul de furnizare avand ca obiect achiziția de autobuze electrice, sistem de e-ticketing și stații de incarcare pentru terminalul din Piața…

- Polițiștii de la Rutiera din Alba au primit autospeciale BMW. Cand vor circula pe drumurile din județ Pentru Poliția Rutiera Alba au fost repartizate doua autospeciale BMW, din lotul achiziționat de IGPR. Mașinile vor fi folosite in curand de polițiști, in activitatea din județ. Autospecialele au ajuns…

- Diana Anca Artene, subprefect al Capitalei, a fost desemnata prin ordinul semnat de ministrul de Interne Lucian Bode inlocuitor al prefectului Toni Grebla, cel care a fost votat de Parlament șeful Autoritații Electorale Permanente . „Prin Ordinul Ministrului afacerilor Interne nr. 44 din 29.03.2023,…

- O parte din noile autoturisme BMW cumparate de Poliția Romana de la Automobile Bavaria au fost expuse, sambata, la evenimentul organizat de ziua Poliției. O parte din noile autoturisme BMW cumparate de Poliția Romana de la Automobile Bavaria au fost expuse, sambata, la evenimentul organizat de ziua…

- O parte din noile autoturisme BMW cumparate de Politia Romana de la Automobile Bavaria au fost expuse, sambata, la evenimentul organizat de ziua Politiei. Reamintim ca achizitia de masini este vizata de o ancheta a Parchetului European si DNA. Foto: INQUAM Photos / Octav Ganea Sambata, de Ziua Politiei…

- Si pentru ca tot am deschis ieri subiectul aliantelor politice contra naturii cu care am putea avea de-a face la alegerile viitoare de la anul in cabina de vot, haidati sa spunem doua vorbe si despre AUR, partidul spre care cica s-ar putea nea Mihaita de la Iasi sa se indrepte, ca sa salveze ce-ar mai…