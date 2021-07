Biciclist accidentat in zona Eden din Constanta (galerie foto)

Accident rutier in zona Eden din ConstantaInterventie de urgenta in acesta seara in zona Eden din Constanta. Echipaje de interventie ale Politiei Constanta se afla la fata locului.Din primele informatii, este vorba despre un accident rutier. Victima este un biciclist. ... [citeste mai departe]