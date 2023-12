Stiri pe aceeasi tema

- Presedintele ucrainean Volodimir Zelenski a transmis marti un mesaj de unitate la conferinta de presa comuna cu presedintele Statelor Unite, Joe Biden. Liderul de la Kiev s-a declarat bucuros ca a primit invitatia de a veni la Washington, pentru a-i transmite presedintelui Biden ceea ce tara sa a realizat…

- O explozie puternica, urmata de un incendiu uriaș, s-a produs duminica la cea mai mare fabrica de tractoare din Rusia. Uzina produce, de asemenea, motoare și piese pentru tancuri și alte vehicule blindate, noteaza noi.md cu referire la stirileprotv. Potrivit mesajelor aparute pe rețeaua Telegram, dupa…

- Pe langa simbolism și solidaritate cu Ucraina, ce mai demonstreaza vizita președintei Maia Sandu la Kiev, la 10 ani de la Euromaidan? Ce a vrut sa spuna, in Ucraina, șeful Consiliului European, Charles Michel, prin „dificultați politice”? Și ce inseamna „dreptul de veto al lui Putin” in R. Moldova?…

- Nikolai Ogolobiak fusese condamnat la 20 de ani de inchisoare pentru crimele sale, dar a ispașit doar jumatate din pedeapsa, inainte a de a fi eliberat, dupa ce a fost ranit in razboi, scriu publicațiile independente ruse Meduza și The Moscow Times. Un barbat din Rusia care a fost incarcerat in 2010…

- Președintele rus Vladimir Putin a cerut dezvoltarea rutelor de transport de marfuri pentru grau și ingrașaminte in Asia, in timpul unei vizite in Kazahstan, joi. Rusia incearca sa creeze noi cai de export, din cauza sancțiunilor occidentale, transmite Reuters.

- Rusia a declarat joi ca presedinta proeuropeana a Republicii Moldova, Maia Sandu, este o rusine si a acuzat guvernul moldovean ca incearca sa distraga atentia de la propriile esecuri inaintea alegerilor locale prin exagerarea amenintarii ruse, relateaza Reuters.Maia Sandu, care a denuntat razboiul…

- Kremlinul a afirmat joi, 28 septembrie, ca o eventuala aderare a Armeniei de a se alatura Curții Penale Internaționale (CPI), care a emis un mandat de arestare pe numele președintelui Vladimir Putin pentru crime de razboi, ar fi "extrem de ostila", scrie The Moscow Times citand AFP.Rusia a avertizat…

- Kim Jong Un a ajuns vineri dimineața in orașul aflat in estul Rusiei. Trenul sau blindat a sosit in gara orașului Komsomolsk pe Amur, unde liderul nord-coreean a fost intampinat de oficialii locali, scrie News.ro.Dupa o scurta ceremonie, el a plecat cu o mașina. Conform programului zilei, Kim Jong…