- In perioada 12 – 23 iunie 2023, specialiștii Serviciului de Pregatire Profesionala din cadrul I.P.J. Bacau au inițiat in cariera 43 de polițiști incadrați recent in structurile operative din județ, prin instruirea acestora in domeniul tragerii cu armamentul din dotare. Activitațile au fost structurate…

- Activitațile extrașcolare sunt foarte importante pentru dezvoltarea armonioasa a copilului. Studiile de specialitate susțin ca acestea ajuta elevii la formarea unei atitudini pozitive fața de invațare, aceștia au performanțe școlare mai ridicate, li se formeaza abilitați practice diversificate, dar…

- PAZA BUNA… TE PAZEȘTE… Peste 150 de jandarmi, polițiști, pompieri și polițiști locali se vor asigura ca toți participanții la manifestarile organizate cu prilejul „Zilelor Culturale ale Municipiului Barlad” sunt in siguranța. Doua mari manifestari, Cupa „Titi Aur” și Gala Zilelor Culturale, vor fi supravegheate,…

- La data de 30 mai a.c., polițiștii din cadrul Serviciului de Investigații Criminale Bacau au pus in aplicare doua mandate de percheziție domiciliara, pe raza județului, la locuințele a doi barbați, ambii de 43 de ani, in cadrul unor dosare penale de furt. In urma perchezițiilor au fost identificate…

- Astazi, Direcția Naționala Anticorupție (DNA) desfașoara cercetari extinse in București, Iași și Bacau, intr-o cauza penala care vizeaza suspiciuni privind savarșirea unor infracțiuni de corupție și asimilate celor de corupție legate de incheierea unor contracte de achiziții publice. Conform unui comunicat…

- Doi polițiști din Neamț au fost condamnați la inchisoare pentru luare și dare de mita, conform unei hotarari definitive a Curții de Apel Bacau, scrie Adevarul. Unul dintre ei a primit 6 ani și 2 luni de inchisoare, in timp ce al doilea a primit o pedeapsa de 5 ani și 2 luni de inchisoare. […] Articolul…

- “Ne-am umplut de iubitori de caini la concursul de angajare,” a declarat Dinu Pancescu, șeful Serviciului de Gestionare Caini fara Stapan din Primaria Bacau, intr-o postare pe rețelele de socializare, care a starnit numeroase comentarii. Insa, la proba practica pentru ingrijitori in adapostul Primariei,…