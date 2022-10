Stiri pe aceeasi tema

- De unde veniți și unde mergeți? Cat de des faceți acest drum? Care este scopul deplasarii? Sunt cateva din intrebarile la care au raspuns șoferii care au tranzitat drumurile naționale din țara.

- Turistii care viziteaza judetul Alba pot opta pentru patru rute cultural-turistice. Pe traseul acestora se regasesc unitati de cazare, parcuri de aventura, complexuri acvatice si alte atractii.

- Inca o incercare de a promova turismul autohton, pe bani europeni. Romania a primit 10 milioane de euro prin Planul National de Redresare si Rezilienta, pe care Guvernul ii va folosi pentru a promova 12 trasee turistice și culturale.

- FOTO: Borna ce marcheaza doua trasee turistice, Drumul Aurului Roman și Via Victrix, amplasata in Piața Cetații din Alba Iulia O borna ce marcheaza doua trasee cu tematica istorica a fost amplasata in Piața Cetații din Alba Iulia, langa Muzeul Principia, la finalul Festivalului Roman Apulum. Este vorba…

- Conducerea Consiliului Județean Mureș a demarat, in data de 22 iulie 2022, o licitație estimata la valoarea de 79.730.258 de lei (aproximativ 16,2 milioane de euro), fara TVA, pentru "Delegarea gestiunii serviciului public de transport județean de persoane prin curse regulate la nivelul județului Mureș…

- Traseele turistice din imprejurimile stațiunii Balvanyos au fost inchise temporar din cauza urșilor. Vor fi montate panouri de avertizare pe mai multe trasee pentru a preveni asupra pericolului, anunța Salvamont Covasna.

- Serviciul Salvamont Covasna a inchis temporar trei trasee turistice din zona statiunii Balvanyos din cauza ursilor si urmeaza sa monteze panouri de atentionare si pe alte trasee pentru a preveni turistii cu privire la pericolul de a se intalni cu aceste animale salbatice. Seful Centrului Judetean pentru…

