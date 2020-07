Noi tiruri de rachete din Fâşia Gaza în direcţia Israelului Trei rachete au fost trase duminica din enclava palestiniana Gaza spre teritoriul Israelului, a facut cunoscut armata israeliana, fara sa se inregistreze victime, noteaza AFP. Armata a anuntat initial, intr-un comunicat, despre tirul a doua rachete, fara sa precizeze locul unde au cazut, dar potrivit presei locale acestea au au lovit o zona nelocuita. Al doilea comunicat militar, publicat la scurt timp, a informat despre tirul unei noi rachete care a fost interceptata de sistemul de aparare antiracheta Iron Dome. Sirenele de alarma au rasunat de doua ori in sudul Israelului, invecinat cu Fasia… Citeste articolul mai departe pe agerpres.ro…

Sursa articol si foto: agerpres.ro

