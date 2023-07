Stiri pe aceeasi tema

- Persoanele care asigurari la Euroins isi pot recupera banii chiar si dupa 8 septembrie 2023, pentru perioada ramasa din polita RCA, avand in vedere ca decizia instantei privind falimentul companiei nu este definitiva, scrie Ziarul Financiar.

- La data ridicarii licentei de functionare, la 17 martie 2023, la Societatea Euroins Asigurare-Reasigurare SA erau valabile circa 3,66 milioane contracte de asigurari, dintre care aproximativ 2,76 milioane contracte RCA. La data de 9 iunie 2023 mai sunt valabile circa 2,94 milioane contracte de asigurari,…

- Dupa luni de nesiguranța și certuri, acuzații, s-a dat in cursul aceste zile decizia oficiala din partea Tribunalului București. Euroins e oficial in faliment. In acest context, așa cum era de așteptat, mulți dintre cei care inca mai au asigurari RCA la compania falimentara, se intreaba „Cat mai sunt…

- Asiguratorii RCA vor plati suplimentar o contribuție speciala de la 1 iunie catre Fondul de Garantare a Asiguraților (FGA) ale carui resurse financiare se estimeaza a fi insuficiente pentru a gestiona plați de sute de milioane de euro dupa doua falimente majore in 2 ani: City Insurance și Euroins, firme…

- Dupa asiguratori, nici brokerii nu vor mai plati temporar, pentru 6 luni, contribuția pe care o datorau ASF din comisioanele pe care le incasau din vanzarea polițelor RCA, potrivit unui proiect al autoritații. Asiguratorii RCA au fost deja scutiți in perioada 1 mai - 31 octombrie de plata catre ASF…

- Fondul de Garantare a Asiguraților (FGA) a anunțat marți ca a primit peste 60.000 de cereri de plata, pana la data de 1 mai, din partea pagubiților și foștilor clienți Euroins, pentru acordarea unor despagubiri și respectiv restituirea de prime in urma rezilierii contractelor cu acest asigurator, insa…

- Fondul de Garantare a Asiguraților (FGA) a achitat pana acum peste 1,86 miliarde de lei pagubiților asiguratorilor RCA intrați in faliment, dintre care aproape 190 milioane de lei numai in primele trei luni din acest an, a anunțat vineri Fondul care se alimenteaza din contribuțiile celorlalți asiguratori…

- Autoritatea de Supraveghere Financiara (ASF) a cerut oficial in instanța falimentul Euroins, fostul lider RCA cu aproape 2,8 milioane de polițe in vigoare, iar primul termen dat la Tribunalul București este 28 aprilie. Procesul este important deoarece in funcție de decizia instanței curg anumite termene…