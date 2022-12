Stiri pe aceeasi tema

- Presedintele rus Vladimir Putin si omologul sau american Joe Biden nu intentioneaza sa se intalneasca deocamdata, a declarat vineri Kremlinul, dupa ce un viceministru rus de externe lasase sa se inteleaga ca Moscova nu exclude intalniri la nivel inalt intre cele doua tari, potrivit Reuters . ”Un summit…

- „Este un subiect al Federației Ruse. Este fixat și definit legal. Nu exista schimbari și nu pot exista schimbari”, a declarat oficialul de la Moscova.Peskov a mai precizat, totodata, ca Kremlinul nu regreta proclamarea anexarii Hersonului și a celorlalte 3 regiuni ucrainene (Donețk, Luhansk și Zaporojie…

- Purtatorul de cuvant al lui Putin, Dmitri Peskov, a intreprins o vizita in regiunea Lugansk anexata de Moscova in estul Ucrainei, la mai mult de opt luni de la declansarea invaziei ruse, informeaza dpa și Agerpres. Peskov, un apropiat al lui Vladimir Putin, a participat la ”un program de instruire pentru…

- Cele patru regiuni ale Ucrainei pe care Rusia le-a anexat in ultimele saptamani se afla sub protectia arsenalului nuclear al Rusiei, a transmis marti Kremlinul.„Aceste teritorii sunt parti inseparabile ale Federatiei Ruse si securitatea lor este asigurata la acelasi nivel ca restul teritoriului Rusiei”,…

- Presedintele rus Vladimir Putin a semnat, joi seara, decrete de recunoastere a independentei regiunilor Herson si Zaporijie, care este un pas intermediar catre anexarea oficiala a acestor teritorii, informeaza Reuters. „Ordon recunoasterea suveranitatii si independenta de stat” in regiunile Zaporojie…

- Kremlinul va gazdui vineri o ceremonie in cadrul careia vor fi semnate acorduri privind intrarea teritoriilor ucrainene ocupate in componenta Federatiei Ruse, a declarat joi purtatorul de cuvant al presedintelui Vladimir Putin. Ceremonia va avea loc vineri la ora locala 15:00 (08:00 ET), a declarat…

- Purtatorul de cuvant al lui Vladimir Putin, Dmitri Peskov, a declarat vineri ca nu este nevoie ca publicul sa aiba o reactie "isterica" la mobilizarea rezervistilor pentru a lupta in Ucraina.