Stiri pe aceeasi tema

- Rusia pierde teren in fața Occidentului și incearca deja sa-și faca noi aliați pentru a-și consolida relațiile economice și militare. Din acest motiv, dar și din altele, premierul rus Mikhail Mishustin se afla la Beijing pentru a discuta cu oficialii chinezi. Ce ar urma sa aiba loc intre Rusia și China.…

- Statele Unite si Europa au acuzat Rusia ca a folosit energia pentru a limita eforturile Occidentului de a slabi campania militara a Moscovei in Ucraina. Moscova, la randul sau, acuza Occidentul ca foloseste dolarul si sistemele financiare ca pe niste arme, cum ar fi mecanismul international de plati…

- Un inalt demnitar ucrainean a afirmat miercuri ca tara sa nu are nicio legatura cu vreun atac cu drone impotriva Kremlinului si a subliniat ca astfel de actiuni nu ar aduce nimic Kievului pe front si doar ar provoca Rusia sa adopte masuri mai radicale, transmite Reuters. Consilierul prezidential ucrainean…

- Rusia a anuntat miercuri ca a doborat doua drone ucrainene care incercau sa atace Kremlinul, denuntand o tentativa de asasinat asupra lui Vladimir Putin, cu cateva zile inainte de parada de pe 9 mai, cand este marcata victoria impotriva nazismului, relateaza AFP, preluata de

- Presedintlee ucrainean Volodimir Zelenski anunta vineri ca i-a cerut omologului sau chinez Xi Jinping ajutorul in dosarul - in care Curtea Penala Interntaionala (CPI) a emis un mandat de arestare pe numele presedintelui rus Vladimir Putin - al intoarcerii copiilor ucraineni ”deportati” de Rusia, al…

- Compania rusa de gaze naturale deținuta de stat a fost de acord sa permita Ungariei sa importe cantitați de gaz in plus fața de cele convenite anul trecut.Costul gazului ar fi plafonat la 150 de euro pe metru cub. Acesta este pompat in Ungaria prin gazoductul Turkstream, prin Marea Neagra.In cadrul…

- Un ofițer din garda personala a lui Vladimir Putin a fugit din țara și a dezvaluit culisele vieții președintelui rus. Sunt confirmate multe dintre lucrurile pe care le-a scris presa in ultimul an despre președintele rus: este paranoic, sta mai mult in buncar, se teme pentru sanatatea lui și nu folosește…

- Secretarul general al NATO, Jens Stoltenberg, a declarat luni ca alianta nu a vazut nicio schimbare in postura nucleara a Rusiei dupa anuntul presedintelui Vladimir Putin ca va desfasura arme nucleare in Belarus."Anuntul presedintelui Putin face parte dintr-un tipar de retorica nucleara periculoasa…