- Operațiune de proporții a DNA Timișoara – astazi, procurorii anticorupție și polițiștii de la DGA au facut 11 percheziții in județele Timiș, Caraș Severin și Arad intr-un dosar in care este investigat modul in care a fost pus la cale un alt mecanism de fraudare a subvențiilor europene pentru animale.…

- O excursie pe valea Crișului Alb, cursul de apa care izvoraște din Munții Bihorului și strabate mai multe depresiuni din județele Hunedoara și Arad, iși continua cursul prin Campia de Vest și se varsa intr-un rau din Ungaria, dezvaluie celor care aleg sa o strabata importanța economica pe care acesta…

- Avertizare meteorologica valabila pentru județele Timiș, Arad, Bihor, Hunedoara și Caraș-Severin, dar și pentru sudul, estul și o parte din centrul țarii. Meteorologii anunța un val de caldura, disconfort termic ridicat și canicula. Valul de caldura, spun cei de la CNAIR, poate aduce restricționarea…

- 15 județe se vor afla, sambata, sub avertizare cod galben de ploi, vijelii și grindina. In rest, disconfortul termic se menține accentuat, iar la inceputul saptamanii viitoare se extinde. Meteorologii au emis o noua avertizare Cod galben. Sambata intre orele 12.00 – 22.00, in zona Carpaților Occidentali,…

- Cei care doresc sa-si petreaca weekendurile verii in apropiere de Timisoara, intr-un peisaj de vis, pot vizita Domeniul Regal Savarșin, din județul Arad. Satul Regal și Parcul Regal care inconjoara castelul pot fi vizitate pana la data 1 octombrie ... The post Invitație la un weekend regal, in vestul…

- Restricțiile de circulație instituite pe DN 68A intre Margina și Holdea in urma cu doua luni vor fi ridicate mai devreme cu o zi. DRDP Timișoara informeaza ca, incepand de azi, ora 16, se elimina restricțiile. Masura de redeschidere a traficului pentru vehiculele cu masa totala maxima autorizata mai…

- In noaptea de marți spre miercuri, in jurul orei 3.35, a avut loc un accident rutier grav pe D.N.79, in afara localitații Zerind, județul Arad. Din primele verificari a reieșit ca un barbat de 53 de ani, din Covasanț, care se deplasa din direcția Oradea spre Chișineu-Criș a depașit un autotren și a…

- Un grav accident rutier s-a produs in aceasta dupa-amiaza pe DJ 709B din județul Arad, la ieșirea din localitatea Graniceri spre localitatea Șiclau, unde o mașina și un tractor s-au ciocnit violent. In urma impactului, doua victime au ramas incarcerate, iar circulația a fost blocata complet. La fața…