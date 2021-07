Noi restricții în România din cauza tulpinii Delta? Ce spune președintele Iohannis Președintele Klaus Iohannis a declarat, vineri dimineața, ca nu este cazul sa fie impuse masuri restrictive acum, din cauza variantei Delta, dar a subliniat ca prevenirea revenirii pandemiei sta in vaccinare. Președintele a fost intrebat daca se impun restricții in Romania dupa creșterea numarului de cazuri cu varianta Delta, așa cum au facut alte state europene. “Sincer, nu cred ca masurile restrictive trebuie impuse acum, dar vaccinarea da. Am trecut printr-un an și jumatate de pandemie. Repet: ieșirea din pandemie și prevenirea revenirii pandemiei stau in vaccinare. La noi vaccinarea este posibila,… Citeste articolul mai departe pe puterea.ro…

Sursa articol: puterea.ro

