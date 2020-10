Stiri pe aceeasi tema

- - Este interzisa activitatea cu publicul a operatorilor economici care desfasoara activitati de preparare, comercializare si consum al produselor alimentare si/sau bauturilor alcoolice si nealcoolice, de tipul restaurantelor si cafenelelor, in interiorul cladirilor din comunele Aroneanu (5,52),…

- Restaurantele din orașul Iași vor fi deschise la 30% din capacitate. In alte noua localitați din județul Iași, restaurantele și cafenelele vor fi inchise. Deciziile au fost luate joi de Comitetul Județean pentru Situații de Urgența (CJSU) Iași.Conform deciziei CJSU Iași, restaurantele și cafenelele…

- Activitatea cu publicul a operatorilor economici care desfașoara activitați de preparare, comercializare și consum al produselor alimentare și/sau bauturilor alcoolice și nealcoolice, de tipul restaurantelor și cafenelelor, in interiorul cladirilor din orașele Harlau (1,71) și Podu Iloaiei (1,63) și…

- Numarul mare de noi cazuri de imbolnavire din Iași a determinat noi restricții. Membrii Comitetului Judetean pentru Situatii de Urgenta (CJSU) Iasi au decis interzicerea in perioada 6 – 12 octombrie a accesului in interiorul restaurantelor, cafenelelor si suspendarea spectacolelor si a activitatii cinematografelor.…

- Iata lista completa a masurilor luate la Iasi: Art. 1. (1) Activitatea cu publicul a operatorilor economici care desfașoara activitați de preparare, comercializare și consum al produselor alimentare și/sau bauturilor alcoolice și nealcoolice, de tipul restaurantelor și cafenelelor, in interiorul…

- Comitetul Județean pentru Situații de Urgența Iași a decis impunerea unor restricții in Iași și alte 11 comune din județ, dupa creșterea numarului de infectari. Restaurantele, cinematografele, teatrele și cazinourile din Iași și din 11 comune ale județului se inchid timp de o saptamana din cauza inmulțirii…

- Potrivit prefectului de Iasi, Marian Grigoras, CJSU a decis ca activitatea cu publicul a operatorilor economici care desfasoara activitati de preparare, comercializare si consum al produselor alimentare si/sau bauturilor alcoolice si nealcoolice, de tipul restaurantelor si cafenelelor, in interiorul…

- Comitetul Județean pentru Situații de Urgența Iași a decis astazi, sistarea, pana la 12 octombrie, a activitaților de preparare, comercializare și consum al produselor alimentare in interiorul restaurantelor și cafenelelor in muncipiul Iași, precum și in comunele Aroneanu, Miroslava, Rediu, Valea Lupului,…