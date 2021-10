Stiri pe aceeasi tema

- Certificatul verde Covid-19 va fi obligatoriu incepand de joi, 21 octombrie, pentru a intra in mai multe instalații interioare in Bulgaria, anunța printr-o ordonanța ministrul bulgar al Sanatații, Stoicio Katsarov. Este vorba de un certificat care sa ateste ca o persoana in varsta de peste 18 ani și…

- In contextul in care Bulgaria se confrunta cu o creștere a numarului de infecții cu coronavirus, ministrul interimar al Sanatații Stoicho Katsarov, a anuntat, marți, ca se va intruduce certificatul verde COVID-19 obligatoriu in restaurante, cinematografe,

- Potrivit hotarârii CNESP, de la 1 octombrie certificatul COVID-19 este obligatoriu,se refera și pentru invitații la nunți, cumetrii și zile de naștere. La evenimentele date vor putea participa cel mult 100 de persoane, în spații închise, sau 150 – în spații deschise.…

- Autoritatile din Los Angeles sunt pe cale sa interzica saptamana viitoare accesul persoanelor nevaccinate pentru Covid-19 in majoritatea spatiilor publice interioare din al doilea mare oras din Statele Unite, aceasta fiind una dintre cele mai severe masuri luate pana acum in pandemia noului coronavirus,…

- Ministerul Sanatații a publicat, luni, in transparența decizionala, proiectul de Lege privind stabilirea unor masuri in domeniul sanitar, pe perioada starii de alerta, pentru personalul din cadrul unor unitați publice și private. Potrivit documentului, personalul medical din spitalele publice și private…

- Certificatul de vaccinare va fi obligatoriu pentru majoritatea activitaților. Despre aceasta a anunțat ministrul Sanatații, Ala Nemerenco, dupa ședința de astazi a Comisiei Naționale Extraordinara de Sanatate Publica.

- Masura este impusa de la 1 septembrie cand, italienii vor fi obligati sa prezinte certificatul COVID in majoritatea mijloacelor de transport, scoli si universitati. Cei care vor calatori cu avionul, trenul, autobuzul, vaporul sau feribotul vor trebui sa arate certificatul digital, sau Green Pass, cum…

- In cateva zile, mai exact pe 6 august, va intra in vigoare certificatul verde obligatoriu pentru restaurantele de interior, muzee, cinematografe, sali de sport, piscine și multe alte activitați, iar operatorii se pregatesc pentru controale in incercarea de a evita riscul unor amenzi sau sancțiuni, relateaza…