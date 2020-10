Noi restricții în București. Ce se întâmplă de miercuri, 7 octombrie Comitetul pentru Situatii de Urgenta din Capitala a anunțat o serie noua de masuri și restricții marți seara, ca urmare a cresterii numarului de infectari cu COVID-19. Schimbarile intra in vigoare de miercuri, 7 octombrie. Restaurantele și cafenelele nu vor mai fi deschise in interior. Excepție fac hotelurile, care iși vor putea servi clienții in restaurantele proprii. Se vor inchide toate spațiile pentru spectacole și concerte, iar masca va fi obligatorie și afara, in apropierea școlilor. Comitetul pentru Situatii de Urgenta din București s-a intalnit azi in sedinta, pentru a discuta despre noile… Citeste articolul mai departe pe unica.ro…

