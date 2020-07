Noi RESTRICȚII impuse românilor! Lista țărilor „verzi” a fost actualizată Cel putin 10 tari europene au impus restrictii de calatorie cetatenilor romani dupa ce numarul de noi imbolnaviri de la noi a crescut alarmant. In prezent suntem in primele 5 state din Uniunea Europeana cu cea mai mare rata a infectarilor la suta de mii de locuitori si asta ar putea sa ii determine si […] Sursa articolului: Noi RESTRICȚII impuse romanilor! Lista țarilor „verzi” a fost actualizata... Source Citeste articolul mai departe pe infomures.ro…

