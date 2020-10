Stiri pe aceeasi tema

- Presedintele Klaus Iohannis a declarat, miercuri, ca este posibil ca si Romania sa aiba nevoie de unele "proceduri", in contextul in care mai multe state au reintrodus restrictii la intrarea in tara ca urmare a cresterii numarului de infectari cu SARS-CoV-2 in Europa. …

- Rata de infectare crește de la o zi la alta in majoritatea statelor europene, astfel ca liderii eurpeni impun noi restricții in mod continuu. Regatul Unit, Spania, Franța sau Germania se confrunta cu o creștere considerabila a cazurilor de COVID-19.

- : Un test simplu pentru toti cei care nu sunt siguri de faptul ca situatia nemaiintalnita(imposibil de explicat in mod rational !! )in istoria omenirii, pe care o traiesc cu suferinta si amaraciune de 6 luni , care a bulversat viețile a miliarde de oameni , este rezultatul unei politici globalist-…

- Adar Poonawalla, director executiv al Institutului Serum din India. a declarat pentru Financial Times ca nu vor putea fi produse suficient de multe doze de vaccin pentru a imuniza toata populația in mai putin timp. „Va dura patru pana la cinci ani pana cand toata lumea va primi vaccinul pe…

- Cum ne protejam de coronavirus? Nu doar purtand masca, spune acad. prof. dr. Adrian Restian, un cercetator roman renumit. Specialistul a dezvaluit, la Medika TV, ca adevarata bariera impotriva noului coronavirus este, de fapt, sistemul nostru imunitar. Așa ca, ar trebui sa avem grija sa il consolidam…

- Circa 3.000 de persoane au demonstrat sambata in centrul capitalei croate Zagreb, impotriva restrictiilor impuse de guvernul croat pentru combaterea coronavirusului, transmite dpa, care citeaza presa locala. La Roma, aproximativ 1.000 de oameni au manifestat in centrul capitalei Italiei impotriva obligativitatii…

- In timp ce multi romani se revolta pentru ca sunt obligati sa poarte masca de protectie in aer liber, in zonele aglomerate, belgienii nu au nicio problema cu respectarea regulilor! Guvernul le-a spus sa o poarte din clipa in care ies din casa, atunci asta fac. Nu au o problema cu masca nici macar atunci…