Stiri pe aceeasi tema

- Comitetul Judetean pentru Situatii de Urgenta (CJSU) Ilfov a dispus o serie de masuri care se vor aplica de joi in Snagov si Ciorogarla, in contextul in care rata de incidenta cumulata la 14 zile a COVID-19 a fost miercuri de 2,73, respectiv 2,14 la mia de locuitori, informeaza Agerpres . Potrivit CJSU…

- Ritmul de infectare cu coronavirus se intoarce la nivelurile ridicate din primavara. Peste 2 mii de noi cazuri de imbolnavire au aparut in 24 de ore. Cateva județe au depașit incidența de 1 la mia de locuitori, dar sunt comune cu 5 cazuri la mia de locuitori.

- Din cauza numarului mare de infectari din ultimele zile, autoritațile din Olt au decis ca pentru doua comune sa fie aplicate restricții incepand cu aceasta zi. Ce trebuie sa știe locuitorii.

- Tulpina Delta a inceput sa faca ravagii in mai multe zone din Romania! Știm cu toții faptul ca numarul cazurilor infectate cu Covid-19 cresc semnificativ de la o zi la alta, astfel unele localitați deja se tem de valul care este tot mai aproape de noi. Recent, autoritațile au impus noi restricții in…

- Comunele Ceplenița și Rachiteni au depașit incidența de 3 la mia de locuitori (3,09, respectiv 3,04). In aceasta situație, prin ordinul prefectului, s-a intrunit Comitetul Județean pentru Situații de Urgența Iași intr-o ședința extraordinara și conform legislației in vigoare, s-a luat o hotarare prin…

- Comitetul Județean pentru Situații de Urgența Dambovița a decis miercuri instituirea mai multor restricții in comuna Morteni care a raportat o rata de infectare de 4,47 la mie, potrivit news.ro. La Morteni, in judetul Dambovita, 12 dintre cei 2.682 au fost confirmați pozitiv pentru Covid-19. Doar in…

- 541 de noi cazuri de infectare cu coronavirus in Romania Foto: MApN RADIO ROMÂNIA ACTUALITATI - Grupul de Comunicare Strategica a anunțat miercuri 541 de noi cazuri de infectare cu coronavirus în România, din 35.000 de teste efectuate. În ultimele 24 de ore,…

- Tulpina Delta a inceput deja sa puna stapanire și pe Romania, astfel in urma numarului crescut de cazuri Covid-19 sunt așteptate noi restricții. Prefectul Capitalei, Alin Stoica, a vorbit chiar astazi despre masurile care vor fi luate, cat și despre conditiile in care se vor desfasura marile adunari,…