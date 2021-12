Stiri pe aceeasi tema

- Cancelarul german in exercitiu Angela Merkel a anuntat joi noi restrictii radicale - o cvasi plasare in carantina - impotriva populatiei germane nevaccinate impotriva covid-19, relateaza BBC News.

- Aceste consultari prin video-conferinta, care vor avea loc dupa apeluri presante ale unor responsabili politici, intervin in conditiile in care prima economie europeana inregistreaza in fiecare zi noi recorduri de contaminari.Incidenta pe sapte zile a urcat luni in Germania la 452,4 la 100.000 de locuitori,…

- Cancelarul german in exercitiu Angela Merkel a cerut joi ''restrictii suplimentare'' impotriva raspandirii COVID-19, deoarece ''fiecare zi conteaza'' pentru a opri cel de-al patrulea val virulent de infectii in Germania, relateaza AFP. ''Multe tari au introdus masuri suplimentare'' de restrictionare…

- Cancelarul german in exercitiu Angela Merkel a cerut joi „restrictii suplimentare” impotriva raspandirii COVID-19, deoarece „fiecare zi conteaza” pentru a opri cel de-al patrulea val virulent de infectii in Germania.

- Record absolut de infectari in Germania - 65.371 - la o zi dupa ce cancelarul in exercitiu, Angela Merkel, avertiza ca situatia este dramatica. Camera inferioara a parlamentului a adoptat noi masuri sanitare.

- Cancelarul in functie al Germaniei, Angela Merkel, si liderii landurilor germane au stabilit introducerea criteriului ratei de spitalizare din cauza COVID-19 pentru stabilirea noilor restrictii antiepidemice, care vor viza in principal persoanele nevaccinate. "Ne aflam intr-o situatie foarte…

- Numarul de noi infecții la 100.000 de locuitori inregistrate in ultima saptamana a depașit pentru prima data in Germania pragul de 300 de debutul pandemiei de coronavirus, iar cele trei partide care vor forma viitorul guvern au convenit in weekend sa sporeasca restricțiile, o varianta discutata fiind…

- Pe 26 septembrie in Germania vor avea loc alegeri parlamentare. In țara vor avea loc mari schimbari: dupa 16 ani in funcție, Angela Merkel va inceta sa mai fie cancelar. La funcția ei pretind trei candidați. Cancelarul german nu este ales direct – pentru candidați voteaza deputații nou aleși ai Bundestagului.…