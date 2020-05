Stiri pe aceeasi tema

- BOR precizeaza, dupa ordinul legat de masurile sanitare la slujbe, ca folosirea linguriței la impartașire „nu a fost in trecut si nici in ultimele doua luni de pandemie sursa de contaminare pentru vreun credincios ortodox”. Ordinul Ministerul Sanatații și Ministerului Afacerilor Interne referitor la…

- Odata cu intrarea in vigoare a legii pentru Starea de Alerta, politistii pot da si amenzi pentru nerespectarea restrictiilor. Iar de azi au fost stabilite si obligatiile pe care le au cetatenii, de la purtarea mastii de protectie, la triajul epidemiologic. Conform Ordinul Comun Ministerul Sanatatii…

- Nelu Tataru, ministrul Sanatatii a aprobat Ordinul Comun MS MAI privind instituirea obligativitatii purtarii mastii de protectie, a triajului epidemiologic si dezinfectarea obligatorie a mainilor pentru prevenirea contaminarii cu virusul SARS CoV 2 pe durata starii de alerta Conform documentului, pe…

- Incepand de luni, in mijloacele de transport in comun de suprafața, cat și la metrou este obligatori masca. La stațiile de metrou sunt polițiști și jandarmi care verifica daca cei care intra in subteran poarta echipament, iar locurile unde este permisa asșezarea sunt marcate cu semne vizibile,…

- Romanii care vin din strainatate nu vor mai intra obligatoriu in carantina sau izolare, potrivit proiectului de lege al starii de alerta. Cei care revin in țara vor trebui sa prezinte un certificat medical care sa ateste ca nu au COVID-19, informeaza Mediafax.

- Dupa doua luni in care credincioșii s-au rugat doar acasa urmarind online slujbele religioase, ziua de 15 mai vine ca o binecuvantare. Autoritațile anunța ca vor putea merge din nou la biserica, dar in anumite condiții.